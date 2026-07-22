Hoàn thiện cung đường đèo Lộ Diêu: Điểm nhấn hạ tầng ven biển ĐT.639 tại tỉnh Gia Lai Cung đèo Lộ Diêu dài 4,5km thuộc tuyến ĐT.639 đang hoàn thiện, thay thế đường cũ hiểm trở. Dự án giúp kết nối giao thông, thúc đẩy kinh tế biển và du lịch tỉnh Gia Lai.

Cung đường đèo Lộ Diêu dài khoảng 4,5km, thuộc dự án tuyến đường ven biển ĐT.639 (đoạn Mỹ Thành - Lại Giang) tại tỉnh Gia Lai, đã hoàn tất công đoạn thảm nhựa và đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm, được thiết kế để thay thế tuyến đèo cũ dốc cao, thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Quy mô và tiến độ kỹ thuật của dự án

Dự án đèo Lộ Diêu là một hạng mục thành phần quan trọng thuộc tuyến ĐT.639, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thiện lớp thảm nhựa, cung đường hiện lên như một dải lụa uốn lượn sát triền núi, với một bên là vách đá tự nhiên và một bên hướng thẳng ra biển.

Việc đưa cung đường mới vào sử dụng không chỉ nâng cao năng lực kết nối giao thông trong khu vực mà còn mở ra không gian phát triển du lịch. Tuyến đường đi qua các địa danh nổi tiếng như Mũi Gành Hoài Hải và Di tích lịch sử Bến tàu không số - bãi biển Lộ Diêu, tạo nên một hành trình trải nghiệm cảnh quan ấn tượng cho người tham gia giao thông.

Cung đường đèo Lộ Diêu với cảnh sắc ấn tượng. Ảnh: Báo Dân Việt

Cảnh báo an toàn và quản lý công trường

Dù đã sở hữu diện mạo hoàn chỉnh, chủ đầu tư nhấn mạnh rằng các hạng mục an toàn giao thông và thiết bị phục vụ khai thác vẫn đang được tiếp tục lắp đặt. Hiện tại, công trình chưa được nghiệm thu, bàn giao và chưa chính thức cho phép các phương tiện lưu thông công cộng.

Để bảo đảm an toàn, chủ đầu tư đã phối hợp với UBND Phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai nhằm tăng cường biện pháp ngăn chặn tình trạng người dân và du khách tự ý tháo dỡ rào chắn để vào công trường chụp ảnh hoặc di chuyển rút ngắn quãng đường. Việc tự ý lưu thông khi dự án chưa đủ điều kiện khai thác có thể dẫn đến các sự cố tai nạn giao thông và tai nạn lao động đáng tiếc.

Cung đường đèo hiện đã trải thảm nhựa. Ảnh: Báo Tiền Phong

Tác động đến quy hoạch vùng và kinh tế biển

Theo quy hoạch chi tiết, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang có tổng chiều dài 38,14km với tổng chi phí xây dựng khoảng 850 tỷ đồng. Công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư tiêu tốn thêm gần 650 tỷ đồng. Để thực hiện dự án này, tỉnh Gia Lai đã thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 31ha rừng theo đúng quy định pháp luật.

Khi toàn tuyến đi vào hoạt động, dự án sẽ mang lại những lợi ích chiến lược sau:

Kết nối liên vùng: Hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển, kết nối trực tiếp với các trục giao thông xương sống.

Hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển, kết nối trực tiếp với các trục giao thông xương sống. Phát triển kinh tế: Thúc đẩy dịch vụ logistics, khai thác tối đa tiềm năng cảng biển và thu hút đầu tư vào các khu đô thị mới.

Thúc đẩy dịch vụ logistics, khai thác tối đa tiềm năng cảng biển và thu hút đầu tư vào các khu đô thị mới. Dự phòng chiến lược: Đóng vai trò là tuyến đường thay thế cho Quốc lộ 1A trong các tình huống khẩn cấp, cứu hộ cứu nạn hoặc khi có sự cố thiên tai.

Nhìn rộng hơn, cung đèo Lộ Diêu là một phần trong kế hoạch phát triển 115km đường ven biển của tỉnh Gia Lai. Với 8 dự án thành phần đang được triển khai, hạ tầng giao thông ven biển được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới cho khu vực miền Trung trong giai đoạn tới.