Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án “Phát triển nhân lực y tế cho Trạm Y tế cấp xã” theo hướng thiết thực, khả thi; xác định đúng “khoảng trống” năng lực, đúng đối tượng, đúng nhu cầu đào tạo.

Toàn cảnh cuộc họp Tổ soạn thảo Đề án “Phát triển nhân lực y tế cho Trạm Y tế cấp xã”.

Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Đề án “Phát triển nhân lực y tế cho Trạm Y tế cấp xã''.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về mục tiêu, đối tượng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; yêu cầu năng lực theo vị trí việc làm; trách nhiệm của Bộ Y tế, các bộ, ngành, địa phương và cơ sở đào tạo trong tổ chức thực hiện Đề án.

Đề án được xây dựng trong bối cảnh Trạm Y tế cấp xã phải thực hiện nhiều nhiệm vụ mới khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, đội ngũ y tế cơ sở còn phải đáp ứng các yêu cầu về quản lý, tài chính, bảo hiểm y tế, đấu thầu, tài sản công, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu.

Nội dung đào tạo cần bám sát công việc thực tế, trong đó chú trọng quản trị nhân lực, tài chính, đấu thầu, trang thiết bị, bảo hiểm y tế

Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng, Đề án cần xác định rõ khoảng trống không chỉ về số lượng nhân lực mà quan trọng hơn là khoảng trống về năng lực của từng vị trí việc làm.

Việc đào tạo, bồi dưỡng phải trả lời rõ: đào tạo cho ai, bổ sung năng lực gì, phục vụ nhiệm vụ nào và kết quả cần đạt được sau đào tạo; tránh chương trình quá rộng, dàn trải hoặc trùng lặp.

Đối với viên chức quản lý Trạm Y tế, nội dung đào tạo cần bám sát công việc thực tế, trong đó chú trọng quản trị nhân lực, tài chính, đấu thầu, trang thiết bị, bảo hiểm y tế, dữ liệu và chuyển đổi số.

Nội dung đào tạo chuyên môn cũng cần được xây dựng theo từng nhóm đối tượng, vị trí việc làm và nhu cầu của địa phương, đặc biệt tại vùng khó khăn, miền núi, biên giới và hải đảo.

Dự thảo Đề án xác định phương châm đào tạo linh hoạt, theo hướng “thiếu gì học nấy”, “vừa học vừa làm”, tăng tính thực hành và hạn chế đào tạo trùng lặp; đồng thời bảo đảm hoạt động thường xuyên của Trạm Y tế trong thời gian cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng.

Thiết kế chương trình phải tăng tính thực hành, phù hợp với điều kiện tổ chức tại địa phương

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức yêu cầu Tổ soạn thảo tiếp tục rà soát toàn bộ Đề án, trước hết phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng và sản phẩm đầu ra.

Nội dung đào tạo phải bám sát yêu cầu của từng vị trí việc làm, tránh chung chung, dàn trải. Mỗi chương trình cần xác định rõ năng lực người học được bổ sung và nhiệm vụ có thể thực hiện sau đào tạo.

Đề án cần tập trung đúng phạm vi là đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung những “khoảng trống” về năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của nhân lực Trạm Y tế cấp xã; đồng thời rà soát, loại bỏ những nội dung đã được điều chỉnh tại các chương trình, đề án hoặc chính sách khác.

Việc thiết kế chương trình phải tăng tính thực hành, phù hợp với điều kiện tổ chức tại địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của Trạm Y tế.

Phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, bảo đảm tính khả thi

Một yêu cầu quan trọng khác được nhấn mạnh là phải phân định rõ trách nhiệm của Bộ Y tế, địa phương và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện..

Theo đó, các địa phương chủ động rà soát nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí nguồn lực và tổ chức triển khai phù hợp với thực tiễn; Bộ Y tế tập trung xây dựng chương trình, hướng dẫn, theo dõi và đánh giá kết quả.

Việc phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, bảo đảm tính khả thi và tránh chồng chéo khi triển khai.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị cơ quan chủ trì tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Đề án theo hướng đúng “khoảng trống”, đúng đối tượng, đúng nhu cầu; học xong phải làm được việc; đồng thời bảo đảm rõ trách nhiệm và triển khai được tại địa phương.

Đề án sau khi hoàn thiện sẽ góp phần nâng cao năng lực đội ngũ y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Trạm Y tế cấp xã trong tình hình mới, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.