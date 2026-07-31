Kinh tế Hoàn thiện dữ liệu đất đai phục vụ người dân, doanh nghiệp Để thực hiện các thủ tục hành chính thuận lợi, minh bạch Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai đợt cao điểm làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai (DLĐĐ).

Cơ sở DLĐĐ giúp giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, tra cứu thông tin và hỗ trợ quy hoạch kinh tế - xã hội của địa phương

Dữ liệu số phục vụ người dân

Sáng đầu tuần, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Cam Ly - Đà Lạt đông người hơn thường lệ. Đang chờ đến lượt mình làm thủ tục, anh Trần Quang Ngọc ở xã Quảng Sơn cho biết: “Hơn 10 năm trước, tôi mua hơn 5 sào đất tại phường Cam Ly - Đà Lạt. Hôm nay tôi đến để nộp hồ sơ tách thửa chia đất cho con ra ở riêng”.

Nói rồi anh Ngọc cẩn thận mở chiếc túi hồ sơ đã cũ. Từng giấy tờ được anh nhẹ nhàng lấy ra, vuốt phẳng và để ngay ngắn trên mặt bàn. Trong chiếc túi là cả một xấp hồ sơ dày, kèm theo nhiều bản photocopy dự phòng để lỡ thiếu giấy tờ còn kịp bổ sung.

Không riêng anh Ngọc, nhiều người dân vẫn phải mang theo những tập hồ sơ dày khi thực hiện thủ tục hành chính, dù không ít thông tin đã được lưu trữ trong các hệ thống quản lý. Khoảng cách giữa dữ liệu đã có và việc khai thác thông tin giải quyết hành chính đó là lý do để Lâm Đồng quyết tâm hoàn thiện cơ sở DLĐĐ. Bởi, chủ trương này không phải để có thêm một hệ thống dữ liệu, mà để dữ liệu thực sự phục vụ người dân. Chỉ khi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và sử dụng hiệu quả, chuyển đổi số mới hiện diện trong từng thủ tục được rút gọn, số lần đi lại được giảm bớt và mức độ hài lòng của người dân thực sự tăng lên.

Một cán bộ tiếp nhận hồ sơ chia sẻ, nếu DLĐĐ được chuẩn hóa, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhiều thông tin sẽ được xác thực tự động. Người không còn kê khai đi kê khai lại những thông tin đã có, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch về đất đai thuận lợi hơn. Cơ quan giải quyết thủ tục cũng giảm bớt thời gian kiểm tra, đối chiếu.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Hướng đến nền hành chính số

Theo đánh giá của UBND tỉnh, hiện nay, tiến độ xây dựng CSDL đất đai quá chậm, hiện mới đạt 22,7% thửa đất chuẩn hóa (397.196 thửa), còn tới 77,3% (1.350.053 thửa) chưa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, còn nhiều địa bàn chưa được đo đạc. Điều này cho thấy, nếu chỉ nhìn vào số lượng hồ sơ thì chưa phản ánh đúng chất lượng dữ liệu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên, khi dữ liệu đã tạo lập nhưng không khai thác được hoặc dữ liệu có số lượng nhưng không bảo đảm chất lượng, không phục vụ được người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ không tạo ra giá trị trong quản trị và phát triển. Xây dựng cơ sở dữ liệu không chạy theo số lượng hình thức. Không báo cáo thành tích theo khối lượng chưa được kiểm chứng, phải bảo đảm số lượng đi đôi với chất lượng.

Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh hết sức lưu ý và yêu cầu người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp nếu chậm tiến độ hoặc chất lượng dữ liệu không đạt yêu cầu. “Dữ liệu xử lý đến đâu phải được chuẩn hóa, xác thực, đồng bộ đến đó. Việc hoàn thành cơ sở dữ liệu không chỉ căn cứ vào số lượng thửa đất đã được cập nhật mà chỉ được công nhận khi dữ liệu đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, được đồng bộ lên hệ thống và khai thác ổn định trong thực tế”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh.