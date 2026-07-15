Nông nghiệp - Nông thôn Hoàn thiện dữ liệu vùng trồng cà phê, cao su theo quy định EUDR Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất hoàn thiện dữ liệu truy xuất nguồn gốc vùng trồng cà phê, cao su, đáp ứng quy định của Liên minh Châu Âu (EUDR) về chống mất rừng và suy thoái rừng.

Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu truy xuất nguồn gốc vùng trồng cà phê đáp ứng quy định của Liên minh châu Âu (EUDR).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất hoàn thiện dữ liệu truy xuất nguồn gốc vùng trồng cà phê, cao su, đáp ứng quy định của Liên minh châu Âu (EUDR) về chống mất rừng và suy thoái rừng.

Theo đó, các đơn vị quản lý vùng nguyên liệu thu thập, rà soát tọa độ, ranh giới vùng trồng, vùng nguyên liệu, thông tin cây trồng, chủ thể sản xuất và hồ sơ chuỗi cung ứng. UBND cấp xã xác nhận thông tin về địa điểm sản xuất, hiện trạng sử dụng đất, dữ liệu địa chính đối chiếu yêu cầu không gây mất rừng sau ngày 31/12/2020 theo quy định EUDR.

Qua đó chuẩn hóa và từng bước kết nối dữ liệu vùng trồng, vùng nguyên liệu với dữ liệu địa chính, dữ liệu tham chiếu về rừng và hệ thống các dữ liệu liên quan; lựa chọn địa bàn, diện tích, doanh nghiệp có dữ liệu nền và khả năng bố trí nguồn lực để triển khai. Cụ thể, phân loại theo 3 nhóm dữ liệu dùng chung; dữ liệu hạn chế của cơ quan nhà nước; dữ liệu riêng, dữ liệu khách hàng và bí mật sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Quy chế dữ liệu quy định mục đích sử dụng, chủ thể quản lý, phân quyền truy cập, thời hạn lưu trữ, sao lưu, chỉnh sửa, thu hồi quyền truy cập, xử lý sự cố, tiếp nhận phản ánh, khiếu nại và trách nhiệm để xảy ra lộ lọt, sử dụng sai mục đích hoặc chia sẻ dữ liệu trái thẩm quyền.

Tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững, tạo sinh kế cho người dân địa phương

Riêng tại địa bàn huyện Di Linh cũ tiến hành kiểm kê, đánh giá chất lượng bàn giao dữ liệu vùng nguyên liệu cao su do doanh nghiệp, dự án hoặc tổ chức hỗ trợ cung cấp. Trong đó làm rõ nguồn dữ liệu, quyền sử dụng, điều kiện khai thác và khả năng kết nối trước khi đưa vào quản lý, sử dụng theo quy định. Với kho dữ liệu được sử dụng cho công tác quản lý nhà nước, đối chiếu thông tin và kết nối hệ thống quốc gia, hệ thống chuyên ngành; xác minh, giải trình tuân thủ quy định EUDR đối với từng chuỗi cung ứng, lô hàng thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định của thị trường nhập khẩu.











