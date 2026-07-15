PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội.

Quang cảnh cuộc họp.

Những nội dung được điều chỉnh mới so với dự thảo văn bản gửi Bộ Tư pháp thẩm định:

Về tên gọi: “Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội”, thay thế Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, trong đó Điều 31 dự thảo Nghị định quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/2025/NĐ-CP theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Dự thảo Nghị định hướng dẫn quy định tiếp nhận người cao tuổi thuộc hộ nghèo vào cơ sở trợ giúp xã hội theo hướng làm rõ điều kiện “không có điệu kiện sống ở cộng đồng” quy định tại khoản 2 và khoản 3 Luật Người cao tuổi là: Người cao tuổi có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng không có điều kiện phụng dưỡng.

Dự thảo bổ sung Điều 31 theo hướng quy định của nội dung cần sửa đổi, bổ sung về trợ cấp hưu trí xã hội tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Dự thảo bổ sung Điều 33 quy định các hồ sơ đã được nộp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục tại thời điểm nộp, người dân không cần làm lại hồ sơ.

Theo dự thảo của Nghị định cũng bỏ một số nội dung, như: Bỏ khoản 2 Điều 4 quy định về cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; bỏ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 11; bỏ quy định tại khoản 10 Điều 22 quy định về đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng bán trú ban ngày.

Dự thảo Nghị định không làm tăng biên chế cán bộ, chi phí hành chính cũng như kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng ở mức độ hợp lý.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội nhằm nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội, mở rộng đối tượng và chế độ thụ hưởng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Bảo trợ xã hội phối hợp với Vụ Pháp chế tổng hợp ý kiến tại cuộc họp, tiếp thu theo những nội dung yêu cầu của Chính phủ nhằm rà soát, bổ sung và làm rõ hoàn thiện dự thảo và trình Chính phủ ban hành.

Việc xây dựng Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội là cần thiết cả về cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, nhằm hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền được trợ giúp của người dân và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định./.