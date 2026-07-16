Hoàn thiện hầm Thần Vũ 2.100 tỷ đồng tại Nghệ An: Tiến độ và những thách thức kỹ thuật Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An đã đạt gần 30% giá trị hợp đồng. Công trình đang nỗ lực vượt qua khó khăn về chi phí vật liệu và nhân công để kịp đưa vào khai thác đồng bộ 6 làn xe vào năm 2027.

Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ, một trong những công trình hầm xuyên núi có địa chất phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An, đang được tập trung triển khai. Dù đã được bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn phân kỳ, dự án hiện phải đối mặt với nhiều áp lực về tiến độ và biến động chi phí vận hành.

Quy mô kỹ thuật và tổng mức đầu tư dự án

Theo Ban Quản lý dự án Đường sắt, công trình có tổng mức đầu tư khoảng 2.070 tỷ đồng với tổng chiều dài toàn tuyến là 8,2km. Dự án được khởi công từ tháng 12/2025, tập trung vào các hạng mục trọng điểm nhằm nâng cao năng lực thông hành cho trục cao tốc huyết mạch.

Cấu phần dự án bao gồm:

Hoàn thiện ống hầm Thần Vũ dài 1,087km.

Xây dựng 3 cầu lớn: Xuân Dương 1, Xuân Dương 2 và Thần Vũ với tổng chiều dài 4,128km.

Xây dựng gần 2,88km đường dẫn mới kết nối đồng bộ.

Công trường dự án. Ảnh: Báo Xây dựng

Tiến độ thi công và giải ngân thực tế

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị thực hiện của dự án đạt khoảng 381,7 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 1.299,7 tỷ đồng, tương đương 29,37%. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn kế hoạch đề ra khoảng 1,06%. Nguyên nhân chủ yếu do sự chênh lệch về năng lực thi công giữa các nhà thầu trong liên danh, dẫn đến một số hạng mục chưa đạt mục tiêu đề ra.

Những rào cản về chi phí và nguồn cung vật liệu

Dự án đang chịu tác động trực tiếp từ các yếu tố thị trường quốc tế và khu vực. Xung đột tại Trung Đông đã khiến giá nhiên liệu tăng cao, kéo theo sự leo thang của giá cát, đá và thép xây dựng. Đặc biệt, việc gián đoạn nguồn cung từ mỏ đá Bãi Giang trong giai đoạn tháng 5/2026 đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất dầm bê tông.

Bên cạnh đó, vấn đề nhân lực cũng là một thách thức lớn. Chi phí công nhân kỹ thuật cao tăng mạnh, gây khó khăn cho các nhà thầu trong việc duy trì lực lượng lao động ổn định tại các vị trí thi công phức tạp như trụ cầu cao và hầm xuyên núi.

Ngoài các yếu tố kỹ thuật và kinh tế, tình trạng người dân cản trở thi công tại một số vị trí trọng điểm cũng đang gây trở ngại cho tiến độ thi công trên thực địa.

Hầm Thần Vũ mới vận hành 1 ống hầm. Ảnh: Báo Dân trí

Mục tiêu khai thác đồng bộ 6 làn xe

Hầm Thần Vũ được thiết kế với hai ống hầm song song, mỗi ống rộng 12,75m đáp ứng quy mô 3 làn xe. Hiện tại, mới chỉ có một ống hầm được đưa vào khai thác. Việc đầu tư hoàn thiện ống hầm còn lại theo hướng Hà Nội đi Nghệ An là bước đi quan trọng để đồng bộ quy mô toàn tuyến.

Khi hoàn thành, hệ thống hầm, cầu và đường dẫn sẽ cho phép phương tiện lưu thông với tốc độ thiết kế từ 80-100km/h trên quy mô 6 làn xe. Theo lộ trình, dự án sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2027, đóng vai trò then chốt trong việc giảm tải giao thông và thúc đẩy kinh tế khu vực miền Trung.