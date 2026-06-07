Hoàn thiện hầm Thần Vũ 2.155 tỷ đồng: Nỗ lực thông suốt 6 làn xe cao tốc Bắc - Nam Dự án hoàn thiện hầm xuyên núi Thần Vũ đang đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục kỹ thuật và cầu dẫn, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác đồng bộ trong năm 2027.

Hầm Thần Vũ, hạng mục có địa chất phức tạp nhất trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đang bước vào giai đoạn thi công nước rút để hoàn thiện ống hầm thứ hai. Với tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công, dự án nhằm xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, nâng cao năng lực khai thác toàn tuyến lên quy mô 6 làn xe.

Tiến độ thi công các hạng mục cầu dẫn và kết nối

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nguồn lực để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco8) đảm nhận phạm vi từ trụ T16 đến mố M2 của cầu Xuân Dương 1 và toàn bộ cầu Xuân Dương 2 thuộc dự án. Dù điều kiện địa hình và địa chất gặp nhiều thách thức, nhà thầu đã huy động bổ sung máy móc, nhân lực và điều chỉnh phương án thi công linh hoạt.

Tính đến cuối tháng 6, giá trị thực hiện của gói thầu này đạt gần 99 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/3 tổng giá trị hợp đồng (gần 297 tỷ đồng). Mặc dù thời hạn hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2027, nhà thầu đặt mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới và lắp đặt 26 trên tổng số 28 nhịp dầm, đưa giá trị thực hiện đạt trên 93%.

Công trường dự án. Ảnh: Báo Xây Dựng

Thông số kỹ thuật và quy mô hầm xuyên núi Thần Vũ

Hầm Thần Vũ được đánh giá là công trình hầm xuyên núi có yêu cầu kỹ thuật khắt khai nhất trên trục cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Thiết kế công trình bao gồm hai ống hầm song song chạy qua núi, cách nhau 45m. Mỗi ống hầm có chiều rộng 12,75m, đủ không gian bố trí 3 làn xe cơ giới theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại.

Đáng chú ý, từ ngày 30/6/2024, đoạn tuyến này mới chỉ khai thác một ống hầm theo hình thức tổ chức lưu thông hai chiều với hai làn xe do hạn chế về nguồn lực đầu tư giai đoạn đầu. Ống hầm còn lại dù đã cơ bản hoàn thành phần đào và kết cấu vỏ hầm nhưng hiện chỉ đóng vai trò là hầm cứu hộ và thoát hiểm vì chưa được đầu tư lắp đặt đồng bộ hệ thống thiết bị kỹ thuật vận hành.

Hầm Thần Vũ là công trình phức tạp nhất cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Ảnh: Báo Nghệ An

Mục tiêu vận hành đồng bộ 6 làn xe vào năm 2027

Việc đầu tư hoàn thiện ống hầm còn lại là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực thông hành cho toàn bộ trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam phía Đông. Theo quyết định phê duyệt, ống hầm thứ hai sẽ được đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật theo quy mô 3 làn xe cho hướng lưu thông từ Hà Nội đi Nghệ An.

Sau khi hoàn tất, cả hai ống hầm sẽ vận hành song song, đảm bảo mỗi chiều lưu thông 3 làn xe ổn định. Hệ thống cầu và đường dẫn cũng được nâng cấp đồng bộ để hỗ trợ tốc độ thiết kế từ 80-100km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.155 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo lộ trình, công trình sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục chính trong năm 2026 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2027. Đây được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, rút ngắn thời gian di chuyển và phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có tuyến cao tốc đi qua.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.