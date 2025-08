Pháp luật Hoãn xử 6 cựu chiến binh phát dọn cây bụi, phạm tội phá rừng Phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng bị truy tố tội phá rừng, dự kiến diễn ra chiều 4/8, tiếp tục hoãn.

6 cựu chiến binh tại phiên tòa sơ thẩm tháng 2/2025

Ngày 4/8, luật sư Nguyễn Thanh Huy, người bào chữa cho các bị cáo trong vụ án cho biết, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 6 - Lâm Đồng đã có thông báo tạm hoãn phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày.

Như vậy, đây là lần thứ 4 phiên tòa phải dời ngày xét xử, kể từ đầu năm 2025 tới nay. Điều này khiến vụ án kéo dài hơn một thập kỷ vẫn chưa đi đến hồi kết.

Trước đó, 6 cựu chiến binh là Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi), Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi) và Cao Minh Điến (57 tuổi), trú xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), bị truy tố về tội “Hủy hoại rừng”.

Theo nội dung vụ án, đầu năm 2015, cho rằng rừng sản xuất đã bị lấn chiếm nên Chi hội Cựu chiến binh thôn 6, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông (nay là xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) thống nhất phát dọn để lấy đất trồng cây keo gây quỹ.

Tháng 1 và tháng 4/2015, 6 bị cáo nêu trên cùng một số người khác đã tham gia chặt cây bụi, cây nhỏ, dây leo với diện tích 0,98 ha. Sau đó, các cựu chiến binh bị cáo buộc hủy hoại 0,98 ha rừng, gây thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Tháng 12/2017, trải qua nhiều phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên y án 6 -7 tháng tù về tội "Hủy hoại rừng" đối với 6 cựu chiến binh.

Sau khi thi hành án xong, các cựu chiến binh tiếp tục kêu oan. Đến tháng 5/2020, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tuyên hủy toàn bộ các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại.

Tháng 2, tháng 6 và tháng 7/2025, phiên tòa sơ thẩm do TAND TP. Gia Nghĩa (nay là TAND Khu vực 6 - Lâm Đồng) mở phải hoãn do nhiều lý do khách quan.