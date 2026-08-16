Hoàng Đức, Quang Hải và Xuân Son dẫn dắt ĐT Việt Nam đấu Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026 Bộ ba Hoàng Đức, Quang Hải và Xuân Son hứa hẹn trở thành điểm tựa chiến thuật giúp Đội tuyển Việt Nam tự tin làm khách trên sân Malaysia ở trận bán kết lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 làm khách trên sân Kuala Lumpur vào lúc 20h00 tối nay với sự tự tin lớn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, những ngôi sao tấn công hàng đầu không chỉ mang đến niềm hy vọng về mặt lối chơi mà còn sở hữu thống kê đối đầu vượt trội trước Malaysia.

Hoàng Đức và nhịp đập tuyến giữa

Trải qua nhiều giải đấu khu vực, Nguyễn Hoàng Đức đã khẳng định vị thế trụ cột không thể thay thế ở tuyến giữa Đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ đang khoác áo CLB Ninh Bình từng 2 lần gieo rắc nỗi thất vọng cho bóng đá Malaysia tại đấu trường ASEAN Cup.

Cả hai pha lập công của Hoàng Đức – trong chiến thắng 3-0 tại Singapore năm 2020 và trận thắng 3-0 ở Mỹ Đình năm 2022 – đều là những cú dứt điểm lạnh lùng vào giai đoạn cuối trận. Khả năng thoát pressing, cầm nhịp và tung ra những đường chuyền mở ra khoảng trống giúp Hoàng Đức trở thành chiếc chìa khóa chiến thuật hàng đầu của HLV Kim Sang Sik.

Quang Hải từng ghi bàn vào lưới Malaysia ở ASEAN Cup 2020. (Ảnh: VFF)

Quang Hải và Xuân Son: Điểm tựa đột biến trên hàng công

Bên cạnh Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải vẫn luôn biết cách để lại dấu ấn ở những thời điểm then chốt. Dù không còn thi đấu trọn vẹn 90 phút như trước, tiền vệ sinh năm 1997 vẫn sở hữu khoảnh khắc xuất thần, tiêu biểu là cú volley đẳng cấp đánh bại Malaysia 1-0 tại vòng loại World Cup 2022 hay bàn mở tỷ số ở ASEAN Cup 2020.

Ở vị trí tiền đạo mục tiêu, Nguyễn Xuân Son nổi lên như phương án tấn công trực diện sắc bén nhất. Trong cuộc đối đầu gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 3/2024 trên sân Thiên Trường, tiền đạo nhập tịch này đã lập cú đúp giúp Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-1.

Xuân Son không ngại Malaysia. (Ảnh: VFF)

Với thể hình lý tưởng, khả năng tì đè cùng bản năng dứt điểm đa dạng, Xuân Son sẽ là thử thách cực kỳ đe dọa hàng thủ chủ nhà, đặc biệt khi anh được tung vào sân ở nửa sau trận đấu.

Cảnh giác trước ngòi nổ Endrick từ phía Malaysia

Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Kuala Lumpur chắc chắn không hề dễ dàng. Malaysia sở hữu tiền vệ gốc Brazil Endrick, người từng ghi bàn rút ngắn tỷ số trong thất bại 1-3 của đối thủ hồi tháng 3/2024. Nhờ khoảng thời gian thi đấu tại V-League cho CLB Công an TP.HCM, Endrick nắm rất rõ thói quen di chuyển cũng như điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam.

Hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo của Đoàn Văn Hậu sẽ cần duy trì sự tập trung tối đa, đặc biệt trong việc phong tỏa các tình huống xâm nhập tuyến hai của Endrick. Một kết quả thuận lợi ở lượt đi vào lúc 20h00 tối nay sẽ tạo lợi thế rất lớn trước khi hai đội bước vào trận lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 19/8.