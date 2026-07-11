Học liên thông cao đẳng y dược có được giảm học phí?

Con của bà Tuyết Phương (TPHCM) có bằng trung cấp điều dưỡng, chưa từng được miễn giảm học phí theo quy định nào, hiện không đi làm, không đóng BHXH. Nay con bà học liên thông tại trường cao đẳng y dược, đào tạo 18 tháng.

Bà Phương hỏi, con của bà có được giảm học phí 70% theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP và Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định các đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

"a) Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm: nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

b) Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định.

c) Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) mà bản thân và cha hoặc mẹ có nơi thường trú tại thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền".

Đề nghị bà Tuyết Phương căn cứ quy định nêu trên đối chiếu danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ban hành tại Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định danh mục ngành, nghề, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, nếu thuộc danh mục nêu trên thì được hưởng chính sách giảm 70% theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.