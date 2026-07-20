Học nghề nặng nhọc theo diện ngắn hạn có được giảm học phí?

Ông Phạm Văn Hiệp đã học xong chương trình liên thông từ trình độ sơ cấp lên trung cấp thuộc trường Cao đẳng (Khoa Máy tàu biển, thời gian đào tạo 10 tháng; thuộc đối tượng học nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

Trong quá trình học tập, ông Hiệp được nhà trường hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề nghị chi trả tiền miễn, giảm học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Hồ sơ của ông Hiệp đã được nộp tại UBND xã, sau đó được xã xét duyệt và chuyển lên cấp tỉnh. Tuy nhiên, hồ sơ của ông bị trả về với lý do chương trình đào tạo thuộc diện đào tạo ngắn hạn.

Ông Hiệp hỏi, đối với trường hợp học liên thông từ sơ cấp lên trung cấp, người học có thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP không (trong thời gian theo học, ông không được hưởng lương hay sinh hoạt phí từ bất kỳ cơ quan nào)?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Điểm b khoản 1 Điều 16 và khoản 7 Điều 19 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo quy định đối tượng được giảm 70% học phí gồm:

"Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định".

Khoản 7 Điều 19 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định: "Không áp dụng chế độ miễn, giảm, hỗ trợ học phí đối với người học theo hình thức giáo dục thường xuyên các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp hoặc đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; trừ trường hợp người học chương trình giáo dục thường xuyên để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân".

Trường hợp của ông Phạm Văn Hiệp cần đối chiếu với các quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP để xem xét có thuộc đối tượng được giảm 70% học phí hay không.

Trường hợp chưa rõ, đề nghị ông gửi câu hỏi (trong đó làm rõ chương trình đào tạo, thời điểm nộp hồ sơ miễn giảm học phí, thành phần hồ sơ miễn giảm học phí, bằng cấp chứng chỉ, hình thức đào tạo) đến Cổng TTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được giải đáp.