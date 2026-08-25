Giáo dục - Đào tạo Học sinh Lâm Đồng rộn ràng tựu trường, sẵn sàng năm học mới Trong những ngày này, học sinh tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã trở lại trường, bắt đầu những ngày đầu tiên của năm học 2026 - 2027 trong không khí phấn khởi, rộn ràng. Các trường đang khẩn trương ổn định nề nếp, đón học sinh lớp 1 và chuẩn bị cho lễ khai giảng vào ngày 5/9.

Trường Tiểu học Tân Thanh 1, xã Phúc Thọ Lâm Hà hân hoan đón học sinh trở lại trường

Theo Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch thời gian năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo, ngày khai giảng được thống nhất vào ngày 5/9 hằng năm. Học sinh được tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng 1 tuần; riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được tựu trường sớm nhất trước 2 tuần.

Học sinh vui tươi trong ngày tựu trường

Thực hiện kế hoạch này, từ ngày 24/8, các trường học trong tỉnh bắt đầu đón học sinh trở lại. Sau kỳ nghỉ hè, sân trường nhanh chóng trở nên rộn ràng với tiếng cười, những cuộc gặp gỡ giữa thầy cô, bạn bè và sự háo hức của học sinh trước năm học mới.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản tựu trường 24/8

Đặc biệt, với học sinh lớp 1, ngày tựu trường mang nhiều cảm xúc khi các em lần đầu bước vào môi trường tiểu học. Tại nhiều trường, giáo viên đã trực tiếp đón, hướng dẫn các em làm quen với lớp học, trường lớp, bạn bè và những quy định, nề nếp ban đầu.

Học sinh lớp 1 làm quen với môi trường học tập mới

Không khí tựu trường cũng là dịp để các nhà trường rà soát, ổn định tổ chức và chuẩn bị những điều kiện cuối cùng trước khi năm học chính thức bắt đầu. Các trường tập trung hướng dẫn học sinh thực hiện nề nếp, làm quen với môi trường học tập, chuẩn bị chương trình, hoạt động đầu năm và tập luyện các nội dung phục vụ lễ khai giảng.

Ổn định lớp học sau tựu trường

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Lang Biang - Đà Lạt), ngày tựu trường 24/8 diễn ra trong không khí vui tươi. Nhà trường đặc biệt chú trọng đón học sinh lớp 1, giúp các em giảm bớt sự bỡ ngỡ khi chuyển từ bậc mầm non lên tiểu học. Những hoạt động gần gũi, nhẹ nhàng trong những ngày đầu được kỳ vọng giúp học sinh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản phấn khởi trở lại trường

Trường Tiểu học Mũi Né 3 chuẩn bị trường, lớp chu đáo đón học sinh trở lại trường

Cũng trong ngày 24/8, Trường Tiểu học Mũi Né 3 (phường Mũi Né) cũng đón học sinh trở lại trường. Nhà trường dành những ngày đầu để ổn định nề nếp, tập luyện văn nghệ, chuẩn bị nghi thức đón học sinh lớp 1 và các nội dung cho lễ khai giảng. Theo nhà trường, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ học sinh ra lớp đạt 100%.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Mũi Né 3 đã tựu trường

Cùng với các trường tiểu học, các cơ sở giáo dục ở những cấp học khác cũng đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho năm học mới. Tùy điều kiện thực tế, các trường chủ động bố trí thời gian tựu trường (từ ngày 24-28/8), ổn định tổ chức và triển khai các hoạt động đầu năm theo đúng kế hoạch của tỉnh.

Trường THCS Nguyễn Du (xã Đức Linh) đã tổ chức tựu trường ngày 25/8 khối 7, 8, 9 và khối 6 ngày 26/8

Từ những ngày đầu tựu trường, tinh thần chung tại các trường học là chủ động, chu đáo và tạo tâm thế vui tươi cho học sinh. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để các nhà trường bước vào năm học 2026-2027 với nề nếp ổn định ngay từ đầu.

Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 sẽ được tổ chức thống nhất vào ngày 5/9/2026. Từ nay đến ngày khai giảng, các trường tiếp tục hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.