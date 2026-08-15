Giáo dục - Đào tạo Học sinh Lâm Đồng tựu trường từ tháng 8, khai giảng ngày 5/9 UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo.

Học sinh tiểu học vui chơi giờ giải lao

Theo đó, ngày khai giảng được thống nhất vào ngày 5/9 hằng năm. Học sinh được tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng 1 tuần; riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được tựu trường sớm nhất trước 2 tuần để có thêm thời gian làm quen môi trường học tập, chuẩn bị cho những giai đoạn học tập quan trọng.

Năm học được tổ chức bảo đảm 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần. Học kỳ I hoàn thành trước ngày 18/1; học kỳ II hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5 hằng năm.

Một tiết dạy học của bậc THCS

Một số mốc thời gian quan trọng cũng được xác định rõ. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS hoàn thành trước ngày 30/6; công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7.

Đối với các kỳ thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến được tổ chức vào ngày 11 và 12/6 hằng năm. Các kỳ thi cấp quốc gia thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên được tổ chức theo kế hoạch riêng hằng năm.

Các kỳ thi được tổ chức theo kế hoạch riêng

Cũng trong kế hoạch, thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được bố trí linh hoạt. Giáo viên có thể nghỉ trong thời gian hè hoặc được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học, phù hợp với đặc điểm từng cấp học, kế hoạch năm học và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Việc thống nhất khung thời gian năm học không chỉ tạo sự chủ động cho các cơ sở giáo dục trong xây dựng kế hoạch dạy học mà còn giúp học sinh, phụ huynh và giáo viên thuận lợi hơn trong việc chuẩn bị, sắp xếp công việc theo từng giai đoạn của năm học.

Theo quyết định, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm kế hoạch thời gian năm học được thực hiện thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.