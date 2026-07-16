Vợ chồng ông Ngô Văn Cương (Sơn La) công tác ở vùng III, xã khó khăn, đều làm giáo viên, có mua đất, làm nhà, nhưng chỉ đăng ký tạm trú. Ông Cương hỏi, con của ông học tiểu học tại địa phương thì có được hỗ trợ chí phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định:

"Trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ (trong trường hợp ở với người giám hộ) có nơi thường trú và đang học tại cơ sở giáo dục ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn khác theo quy định của địa phương trong trường hợp trên địa bàn thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo không có cơ sở giáo dục".

Đề nghị ông Ngô Văn Cương đối chiếu thông tin về nơi thường trú của học sinh và cha/mẹ học sinh với quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP nêu trên để xác định học sinh có thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập hay không. Nghị định số 238/2025/NĐ-CP không quy định trường hợp cha/mẹ học sinh và học sinh có hộ khẩu tạm trú.