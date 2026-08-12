Bà Lê Thị Thúy (Thanh Hóa) hỏi, học sinh ở thôn đặc biệt khó khăn nhưng học tại điểm trường không thuộc vùng đặc biệt khó khăn thì có được hỗ trợ chi phí học tập theo khoản 4 Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập là "Trẻ em học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phố thông mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ (trong trường hợp ở với người giám hộ) có nơi thường trú và đang học tại cơ sở giáo dục ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo theo quy định của cơ quan có thầm quyền hoặc học tại cơ sở giáo dục trên địa bàn khác theo quy định của địa phương trong trường hợp trên địa bàn thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo không có cơ sở giáo dục".

Đối với nội dung câu hỏi của bà Lê Thị Thúy, cần bổ sung rõ thông tin về thôn đặc biệt khó khăn nơi học sinh ở có cơ sở giáo dục hay không; đồng thời đối chiếu với quy định nêu trên, nếu trên địa bàn đăng ký hộ khẩu thường trú không có cơ sở giáo dục thì học sinh sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.