Quốc phòng - An ninh Học viện Lục quân - dấu ấn một nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Học viện Lục quân đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ban Giám đốc Học viện Lục quân kiểm tra mô hình học cụ

99,84% học viên tốt nghiệp đạt khá, giỏi

Nổi bật, Học viện đã chủ động nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo sát với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng quân đội trong tình hình mới. Học viện tổ chức đào tạo ngắn hạn các binh chủng tại đơn vị, tăng thời gian đào tạo ngắn hạn từ 6 tháng lên 1 năm; xây dựng 8 chương trình đào tạo dài hạn từ 2 năm còn 1,5 năm. Hiện nay, Học viện đang triển khai xây dựng 14 chương trình đào tạo theo chức vụ…

Phương pháp dạy và học có nhiều đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh vận dụng các phương pháp dạy - học tích cực, hiện đại, lấy người học làm trung tâm, chú trọng rèn luyện năng lực thực hành, kỹ năng lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Học viện có nhiều đổi mới trong tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập của học viên, đánh giá chất lượng nhà trường và chương trình đào tạo.

Trung tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện Lục quân hỏi thăm tình hình chiến sĩ mới

Học viện đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện cho hơn 3.500 lượt cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp; kết quả kiểm tra hằng năm 100% các nội dung đạt yêu cầu trở lên, có 85,87% khá, giỏi (vượt 10,87% so với nghị quyết đề ra).

Chất lượng đội ngũ nhà giáo của Học viện không ngừng được nâng lên. Hiện nay, 100% giảng viên của Học viện có trình độ đại học trở lên, trong đó 78,95% có trình độ sau đại học (tăng 16,5% so với nhiệm kỳ trước). Trong nhiệm kỳ, Học viện Lục quân tổ chức xét chức danh phó giáo sư cho 22 cán bộ, giảng viên; có 132 giảng viên giỏi cấp Học viện; 2 nhà giáo giỏi cấp bộ; 1 nhà giáo tiêu biểu được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh.

Bám sát yêu cầu xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện Lục quân đã cập nhật sự phát triển về vũ khí, trang bị, nghệ thuật quân sự trong chiến tranh hiện đại, đề xuất kịp thời sự phát triển về lý luận nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Học viện đã có 167 đề tài, 23 sáng kiến, 912 bộ tài liệu, giáo trình, công trình lịch sử quân sự cấp bộ, cấp ngành, cấp cơ sở nghiên cứu thành công, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng (tăng 24,5% so với nhiệm kỳ trước).

Trung tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện Lục quân cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn Học viện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, công tác sẵn sàng chiến đấu được Học viện triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác được duy trì chặt chẽ. Học viên tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ, sử dụng đất quốc phòng, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn; góp phần quan trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chất lượng đội ngũ nhà giáo của Học viện không ngừng được nâng lên

Sắp xếp bộ máy bảo đảm tinh, gọn, mạnh

Học viện cũng đã kịp thời thành lập, giải thể, tổ chức lại, sáp nhập, điều chỉnh tổ chức biên chế các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Học viện bảo đảm tinh, gọn, mạnh; đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Công tác chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, hiệu quả; tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thành công 39/39 thủ tục hành chính (đạt 100%); hạ tầng mạng được đầu tư, nâng cấp toàn diện, tốc độ truy cập từ phòng máy chủ đến các tòa nhà đạt 10GBs, trong nội bộ các tòa nhà đạt 1GBs; đến nay, tỉ lệ văn bản ký số của cá nhân trong toàn Học viện đạt 100%.

Học viện Lục quân ra quân huấn luyện năm 2025

Công tác đối ngoại quốc phòng, đấu tranh trên không gian mạng được thực hiện hiệu quả. Các hoạt động dân vận kết nghĩa, công tác chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Học viện với các đơn vị kết nghĩa và cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới mái trường Học viện Lục quân có gần 500 tập thể và hơn 4.500 lượt cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Học viện khen thưởng. Đặc biệt, Học viện là đơn vị 5 năm liên tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của toàn quân”; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2021)…

“Những kết quả đã đạt được là sự quyết tâm phấn đấu của toàn Học viện. Trong đó, nổi bật là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Học viện; sự cống hiến tận tụy, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, nhân viên và chiến sĩ trong chủ động khắc phục khó khăn, tích cực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là nền tảng, động lực quan trọng để Học viện Lục quân tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới”, Trung tướng Đỗ Minh Xương - Giám đốc Học viện Lục quân khẳng định.