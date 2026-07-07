Chính trị Học viện Lục quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Sáng 7/7, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện (7/7/1946 - 7/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Học viện Lục quân đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng



Đến dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bắt tay đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bắt tay đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự lễ kỷ niệm

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hoa, thắp hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Lục quân

Các đại biểu thắp hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Lục quân

Tham dự buổi lễ còn có đại diện các cơ quan thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các học viện, nhà trường, đơn vị trong và ngoài quân đội, cùng đại diện Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Học viện.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ kỷ niệm

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ kỷ niệm

Ngày 7/7/1946, chấp hành chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lớp Huấn luyện bổ túc quân sự trung cấp đầu tiên được khai giảng tại Sơn Tây (nay là xã Đoài Phương, TP Hà Nội) với 60 học viên, đánh dấu sự ra đời của Học viện Lục quân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ kỷ niệm

Các đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm

Đến nay, Học viện đã đào tạo hàng trăm khóa học với hàng vạn cán bộ chỉ huy, tham mưu các cấp; đào tạo 487 tiến sĩ, gần 2.000 thạc sĩ quân sự; tổ chức 12 khóa hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị và 10 khóa đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 4.523 cán bộ quân đội.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Gần 600 cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện đã được phong quân hàm cấp tướng; trong đó có 7 Đại tướng, 29 Thượng tướng và 18 đồng chí được phong, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng chục ngàn công trình nghiên cứu khoa học, giáo trình, tài liệu của Học viện đã được ứng dụng hiệu quả trong công tác giáo dục - đào tạo, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Học viện luôn giữ vai trò là trung tâm đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch và nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong chặng đường phát triển, Học viện có hơn 50 năm gắn bó với tỉnh Lâm Đồng. Trong suốt thời gian đóng quân trên địa bàn, Học viện luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng Học viện bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết sắt son, nghĩa tình trọn vẹn”, thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa đơn vị với địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày tại Học viện Lục quân

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố Thư chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Lục quân. Trong thư, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích xuất sắc mà Học viện đạt được trong 80 năm qua. Đồng thời khẳng định, Học viện là trung tâm giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của quân đội, đã đào tạo hàng vạn cán bộ chỉ huy, tham mưu trung, cao cấp và sau đại học cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia; tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị và đối ngoại quốc phòng.

Tổng Bí thư tin tưởng Học viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đột phá phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên quân kỳ quyết thắng của Học viện Lục quân

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Lục quân

Dịp này, Ban Tổ chức đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Học viện Lục quân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chính phủ Vương quốc Campuchia cũng quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Mô-ha-sê-na cho tập thể Học viện Lục quân; tặng Huân chương Hữu nghị hạng Sê-na cho Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện và Trung tướng Trần Danh Khải, Chính ủy Học viện.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Lục quân đã đạt được trong suốt 80 năm qua.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; đổi mới mạnh mẽ giáo dục - đào tạo theo hướng hiện đại, chuẩn hóa, gắn với thực tiễn chiến đấu. Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên chất lượng cao; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm

Đại tướng Phan Văn Giang cũng chỉ đạo Học viện tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng; thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.