Quốc phòng - An ninh Học viện Lục quân tổng kết năm học 2025 - 2026 Sáng 21/7, Học viện Lục quân tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm học 2025 - 2026, với phương châm "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị", Học viện Lục quân đã hoàn thành tiếp nhận, đào tạo các đối tượng học viên theo đúng kế hoạch, trong đó lần đầu tổ chức đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã khóa 1. Nhiều chương trình đào tạo, nội dung huấn luyện được xây dựng mới, điều chỉnh phù hợp yêu cầu nhiệm vụ; phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm tiếp tục được đẩy mạnh. Chuyển đổi số, công nghệ thông tin được ứng dụng hiệu quả trong quản lý, điều hành và tổ chức giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá, đào tạo sau đại học và xây dựng đội ngũ giảng viên.

Cùng với đó, Học viện triển khai toàn diện các hoạt động nghiên cứu khoa học quân sự, bảo đảm tiến độ các đề tài, giáo trình, tài liệu; tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Công tác thông tin khoa học quân sự, xuất bản tạp chí chuyên ngành, xây dựng thư viện số, số hóa tài liệu và khai thác mạng MISTEN được duy trì nền nếp, phục vụ thiết thực công tác giảng dạy, nghiên cứu.

Trung tướng Đỗ Minh Xương, Giám đốc Học viện Lục quân phát biểu tại hội nghị

Trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Học viện thực hiện nghiêm nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; tổ chức huấn luyện, kiểm tra, hội thao chặt chẽ, thực chất; quản lý chặt vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài sản công, quân số và công tác đối ngoại quân sự. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh với hạ tầng số ngày càng hiện đại, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Đối với công tác đảng, công tác chính trị, Học viện chú trọng đổi mới giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, không để xảy ra biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XIV được tổ chức thành công; công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; các phong trào thi đua quyết thắng và hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện được tổ chức sôi nổi, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kết quả công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong năm học mới.

Trung tướng Trần Danh Khải, Chính uỷ Học viện Lục quân trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Học viện Lục quân đã tổ chức trao các quyết định khen thưởng của Bộ Quốc phòng gồm: danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân” cho 9 cá nhân; tặng Giấy khen cho 80 tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích tốt trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày đêm hành động Quyết thắng” và trong tham gia các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Học viện (07/7/1946 - 07/7/2026).