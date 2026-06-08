Đời sống Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng truyền thông nước sạch và phòng, chống dịch bệnh cho người dân Ngày 6/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND xã Hàm Thuận Bắc tổ chức truyền thông về nước sạch, vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh cho hơn 150 người dân tại 5 thôn trên địa bàn xã.

Các đại biểu và người dân tham gia buổi truyền thông

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ không hoàn lại.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025”

Phát biểu tại buổi truyền thông, ông Kim Đê, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Giám đốc Dự án cho biết, thông qua các buổi truyền thông, nhằm trang bị cho người dân vùng hưởng lợi các kiến thức, kỹ năng thiết thực về nước sạch, vệ sinh và chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm thường gặp sau mưa lũ. Đồng thời, lồng ghép các nội dung về sơ cấp cứu tâm lý (DFA); giới và hòa nhập (PGI); trách nhiệm giải trình (CEA).

Ông Kim Đê, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Giám đốc Dự án phát biểu khai mạc buổi truyền thông

Qua đó, nâng cao khả năng hỗ trợ người dân một cách phù hợp, toàn diện và hiệu quả trong quá trình cứu trợ, phục hồi sau thiên tai. Đồng thời, nhằm phát huy tối đa vai trò của lực lượng tình nguyện viên nòng cốt sau tập huấn trong việc trực tiếp truyền thông, tương tác và tiếp nhận phản hồi từ người dân.

Các tình nguyện viên truyền đạt các kiến thức đến người dân

Tại các buổi truyền thông, các người dân được cập nhật các kiến thức cơ bản về nước sạch, vệ sinh môi trường; các bệnh truyền nhiễm dễ phát sinh sau bão lũ và phương pháp phòng, chống tại cộng đồng. Ngoài ra, người dân được phát tờ rơi về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và được hướng dẫn thực hành 6 bước rửa tay đúng cách.

Các tình nguyện viên đang hướng dẫn thực hiện 6 bước rửa tay đúng cách

Hoạt động truyền thông này dành cho 360 hộ gia đình tại 12 thôn/tổ dân phố thuộc 3 địa bàn nằm trong dự án (xã Hiệp Thạnh, xã Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng) từ ngày 5 - 8/8/2026.

Phát tờ rơi cho người dân tại buổi truyền thông

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cấp phát tiền mặt cho 235 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, với tổng kinh phí hỗ trợ 1,354 tỷ đồng từ “Dự án Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025”. Trong đó, xã Hiệp Thạnh, có 55 hộ dân được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí 272 triệu đồng; phường Hàm Thắng có 83 hộ dân được hỗ trợ với kinh phí 555 triệu đồng; xã Hàm Thuận Bắc, dự án hỗ trợ 97 hộ dân với tổng kinh phí 527 triệu đồng.