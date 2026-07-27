Đời sống Hội Cựu chiến binh Lâm Đồng tặng gần 1.000 suất quà tri ân người có công Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.



Hội CCB các xã, phường, đặc khu thăm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh

Cụ thể, Hội CCB tỉnh, Hội CCB các xã, phường, đặc khu đã đi thăm hỏi, trao gần 960 suất quà với tổng trị giá hơn 540 triệu đồng đến các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công. Trong đó, Hội CCB tỉnh trực tiếp trao 45 suất quà, tổng trị giá 60 triệu đồng.

Hội CCB tỉnh tặng 45 suất quà cho thương binh, bệnh binh, người có công

Đặc biệt, hưởng ứng chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Hội CCB tỉnh đã phát động cán bộ, hội viên, cựu quân nhân và Nhân dân tích cực cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, xác định nơi an táng liệt sĩ; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 30 triệu đồng cho Tổ lấy mẫu và xác định danh tính liệt sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Ông Dương Công Hiệp, Chủ tịch Hội CCB tỉnh (thứ 3, từ phải sang) tặng quà cho Tổ lấy mẫu và xác định danh tính liệt sĩ

Bên cạnh hoạt động tặng quà, các cấp Hội CCB trong tỉnh còn tổ chức dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm; thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công.

Các cấp Hội CCB tỉnh phối hợp tham gia vệ sinh, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, về nguồn; qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ.

Các cấp Hội CCB còn tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, tiếp nối tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ

Đây là hoạt động diễn ra thường niên, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên CCB đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần lan tỏa truyền thống nghĩa tình đồng đội và đạo lý tri ân trong cộng đồng.