Hội đồng thẩm định đồng thuận cao về đề án Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I Tỉnh Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I cấp tỉnh sau khi sáp nhập, quy mô 4.713,75km² với 99 đơn vị hành chính cấp xã và gần 4 triệu dân.

Hội đồng thẩm định liên ngành đã tổ chức thẩm định đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Qua rà soát và đối chiếu theo các quy định hiện hành, địa phương đã đạt 12/15 tiêu chuẩn, chính thức đáp ứng các yêu cầu công nhận đô thị loại I ở cấp tỉnh. Đây là bước đệm then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy mô phát triển và vị trí chiến lược sau sáp nhập

Phạm vi nghiên cứu lập đề án bao gồm toàn bộ không gian tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập với diện tích tự nhiên 4.713,75km², bao gồm 99 đơn vị hành chính cấp xã. Quy mô dân số của tỉnh ước tính đạt khoảng 3,989 triệu người vào năm 2025. Sự hợp nhất mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn về kinh tế, diện tích và hệ thống hạ tầng.

Hội đồng thẩm định liên ngành làm việc về đề án công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh đóng vai trò là trung tâm công nghiệp chế tạo hiện đại hàng đầu cả nước trong các ngành điện tử, công nghệ thông tin, sản xuất chip và linh kiện bán dẫn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, thương mại và đổi mới sáng tạo chất lượng cao.

Đồng thời, Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và nông thôn xác định Bắc Ninh là đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Hồng, giữ chức năng tổng hợp cấp quốc gia và là cực tăng trưởng chiến lược thuộc Vùng đô thị Hà Nội.

Tiêu chuẩn đô thị loại I và chỉ số kinh tế ấn tượng

Đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận kết quả đánh giá tích cực với 12/15 tiêu chuẩn đạt yêu cầu. Cụ thể, tiêu chí 1 đạt 5/6 tiêu chuẩn; tiêu chí 2 đạt 3/4 tiêu chuẩn; tiêu chí 3 đạt 4/5 tiêu chuẩn.

Cùng với các chỉ tiêu quy hoạch, chỉ số phát triển kinh tế của tỉnh duy trì ở mức cao. Trong giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Bắc Ninh đạt 8,98%/năm, vượt mức bình quân của vùng Đồng bằng sông Hồng (8,1%/năm) và cả nước (6,32%/năm). Mức tăng trưởng này chỉ đứng sau Hải Phòng so với các thành phố trực thuộc Trung ương. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh đạt 72,24 triệu đồng/người/năm.

Một góc không gian đô thị tại tỉnh Bắc Ninh.

Tiền đề đổi mới mô hình quản trị đô thị

Đánh giá về kết quả đề án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhận định việc xem xét công nhận đô thị loại I là tiền đề quan trọng để Bắc Ninh đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực quản lý và thu hút nguồn lực phát triển bền vững. Đa số các thành viên Hội đồng thẩm định nhất trí Bắc Ninh cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chí.

Để hoàn thiện quy trình, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật các số liệu và căn cứ pháp lý theo đóng góp của các bộ, ngành trước khi chính thức trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lưu ý: Các thông tin về quy hoạch và phát triển đô thị có thể được cập nhật, điều chỉnh theo quyết định chính thức từ các cơ quan quản lý Nhà nước.