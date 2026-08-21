Thời sự Hội Khuyến học Lâm Đồng đưa phong trào học tập đi vào chiều sâu Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị Lâm Đồng phát huy kết quả sau hợp nhất, đẩy mạnh học tập suốt đời, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Lâm Đồng dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 21/8, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tham dự Đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có phát biểu chỉ đạo.

Ghi nhận kết quả sau hợp nhất

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan, Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I diễn ra trong bối cảnh đất nước đang có bước chuyển lớn về tư duy phát triển. Việt Nam chuyển trọng tâm từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang phát triển dựa trên năng suất, tri thức, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và kinh tế xanh.

Trong bối cảnh đó, giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Doan đánh giá cao những kết quả Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đạt được, nhất là trong điều kiện địa bàn rộng, còn nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và vừa trải qua quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã có phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Điểm nổi bật là sự chủ động của lãnh đạo Hội trong quá trình hợp nhất Hội Khuyến học của 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Hội đã chủ động từ sớm, phối hợp xây dựng đề án hợp nhất Hội Khuyến học ba tỉnh và được UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép hợp nhất công nhận Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng là hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ngày 11/8/2025.

Bà Nguyễn Thị Doan cũng ghi nhận việc Hội nhanh chóng ổn định tổ chức sau hợp nhất. 100% xã, phường, đặc khu đã có quyết định thành lập Hội, thể hiện sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo Hội các cấp.

Cùng với đó, Hội triển khai các chương trình theo hướng bài bản, từ tập huấn, làm thí điểm đến nhân rộng mô hình.

Hội cũng phối hợp với ngành Giáo dục và các tổ chức trong triển khai nhiệm vụ. Công tác huy động quỹ, trao học bổng của 3 tỉnh trước hợp nhất được duy trì, tạo thêm nguồn lực chăm lo việc học cho người dân.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Đa Cát Vinh và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc theo dõi phát biểu của Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan

Theo bà Nguyễn Thị Doan, những kết quả trên có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ Hội cùng sự đồng hành của các nhà tài trợ và Nhân dân.

Đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng yêu cầu đặt ra đối với công tác khuyến học ngày càng lớn khi khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tác động trực tiếp đến đời sống.

Nguồn nhân lực trong giai đoạn mới không chỉ cần kiến thức mà còn phải có tư duy sáng tạo, khả năng thích ứng và năng lực làm chủ công nghệ. Vì vậy, Hội Khuyến học các cấp cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ và cách làm phù hợp trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan dự và có phát biểu quan trọng tại Đại hội

Đối với Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Doan cho rằng, tỉnh đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và các nhiệm vụ chiến lược trên địa bàn Tây Nguyên. Hội Khuyến học có vai trò góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Bà đề nghị Hội tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, phong trào học tập suốt đời cần được đưa vào chiều sâu, lan tỏa từ gia đình, dòng họ đến cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị Hội Khuyến học Lâm Đồng tiếp tục đổi mới để đáp ứng yêu cầu mới

Một yêu cầu quan trọng khác là đẩy mạnh phong trào học tập số. Hội cần phối hợp với ngành Giáo dục triển khai “Bình dân học vụ số” theo cách “cầm tay chỉ việc”, nhất là với người dân và người lao động ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, giúp người dân hình thành kỹ năng số, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các khu vực.

Đưa học tập suốt đời vào chiều sâu

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị Hội phối hợp với ngành Giáo dục và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là những ngành mũi nhọn của tỉnh.

Thông qua các mô hình học tập, Hội cần tiếp tục trao học bổng, khuyến khích học tập, phát hiện và bồi dưỡng tài năng ngay từ nhà trường. Công tác định hướng nghề nghiệp cũng cần được thực hiện sớm, gắn với yêu cầu phân luồng và nhu cầu nhân lực của địa phương.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị Lâm Đồng đưa học tập suốt đời đi vào chiều sâu

Cùng với đó, phát triển và lan tỏa các mô hình học tập đến gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị. Trong đó, mô hình “Công dân học tập” cần được chú trọng vì đây là nền tảng để xây dựng xã hội học tập.

Bà Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, cần tạo cơ hội học tập cho mọi người, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em yếu thế và con em đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, với tinh thần “không để cháu nào bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Hội cũng cần tiếp tục phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, đổi mới phương thức vận động và nghiên cứu những mô hình khuyến khích sự học hiệu quả. Việc trao học bổng cần được đổi mới, phân định rõ học bổng khuyến học, khuyến tài để hỗ trợ đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nơi học sinh muốn đến trường và phụ huynh yên tâm gửi con.

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lưu ý, các chỉ tiêu Đại hội đề ra cần được cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch và lộ trình thực hiện ngay sau Đại hội. Hội cũng cần cập nhật những chủ trương, nghị quyết mới vào chương trình công tác.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng lần thứ I thống nhất cao với phát biểu của Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan

Theo bà Nguyễn Thị Doan, học tập không kết thúc khi một người có bằng cấp. Học tập thường xuyên, học tập suốt đời mới là quá trình chiếm phần lớn thời gian của cuộc đời và quyết định khả năng thích ứng, trưởng thành của mỗi người.

“ Sự nghiệp khuyến học - khuyến tài không phải của riêng Hội Khuyến học mà là sự nghiệp của toàn dân đặt dưới sự chăm lo của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tin tưởng những kết quả đạt được sau hợp nhất sẽ là nền tảng để Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển, đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao dân trí và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.