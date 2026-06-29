Đời sống Hội Khuyến học Lâm Ðồng lan tỏa tinh thần học tập suốt đời Từ những mô hình khuyến học sáng tạo ở cơ sở đến phong trào học tập lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đang góp phần xây dựng xã hội học tập, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời trong giai đoạn mới.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh dự và chỉ đạo tại Đại hội Hội khuyến học xã Tuy Đức

Từ những hạt nhân khuyến học ở cơ sở

Ở nhiều địa phương trong tỉnh, công tác khuyến học, khuyến tài đang từng bước đi vào chiều sâu, trở thành phong trào xã hội rộng khắp với sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân. Không chỉ dừng lại ở việc vận động học bổng hay xây dựng quỹ khuyến học, các cấp hội đang nỗ lực đưa việc học trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Tại xã Quảng Tín, phong trào khuyến học tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Toàn xã hiện có 42 chi hội khuyến học địa bàn, 16 chi hội trường học và 13 chi hội đồng hương, dòng họ với 5.453 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã huy động trên 1 tỷ đồng quỹ khuyến học từ nguồn xã hội hóa, qua đó hỗ trợ, khen thưởng hơn 27.265 lượt học sinh hiếu học và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào học tập suốt đời được lan tỏa rộng khắp thông qua các hoạt động tuyên truyền, khuyến đọc và xây dựng các mô hình học tập trong cộng đồng.

Từ những việc làm cụ thể, Hội Khuyến học xã Gia Hiệp cũng khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập ở địa phương. Đến cuối năm 2025, toàn xã có 1.375 hội viên sinh hoạt tại 22 chi hội; xây dựng được hơn 1.500 gia đình học tập, 14 cộng đồng học tập, 8 đơn vị học tập và 3 dòng họ học tập.

Trong 5 năm qua, hội đã trao hơn 2.000 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đạt thành tích cao trong học tập với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, cuộc vận động “3 đủ” và mô hình “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo” đã huy động nguồn lực xã hội hóa lên đến hàng tỷ đồng, góp phần tiếp sức cho nhiều học sinh trên con đường học tập.

Không chỉ Quảng Tín, Gia Hiệp, phong trào khuyến học, khuyến tài đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh. Mỗi suất học bổng được trao, mỗi gia đình học tập được xây dựng hay mỗi tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập đều góp phần nuôi dưỡng truyền thống hiếu học, tạo động lực để người dân không ngừng học tập, nâng cao tri thức và phát triển bản thân.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Lan tỏa phong trào xây dựng xã hội học tập

Tính đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã có hơn 96/124 xã, phường, thị trấn sau sáp nhập chính thức thành lập Hội Khuyến học; 55 đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Hội Khuyến học cấp xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn tổ chức, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục duy trì sự ổn định và phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Hiện nay, toàn tỉnh có 767.562 hội viên, chiếm 19,7% dân số.

Phong trào xây dựng xã hội học tập tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Toàn tỉnh có 1.063.214 công dân đăng ký danh hiệu Công dân học tập; 573.402 gia đình đăng ký Gia đình học tập; 567 dòng họ đăng ký Dòng họ học tập; 2.658 cộng đồng đăng ký Cộng đồng học tập; 2.118 đơn vị đăng ký Đơn vị học tập. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 2.530 suất học bổng, phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

Một trong những nhiệm vụ được Hội Khuyến học tỉnh chú trọng là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Thời gian qua, hội đã phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ liên quan cho trên 500 cán bộ hội các cấp, góp phần nâng cao kỹ năng, phương pháp triển khai công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong điều kiện mới.

Học sinh nghèo vượt khó được trao tặng học bổng tại Đại hội Khuyến học xã Đắk Song diễn ra ngày 10/6

Hướng tới “kỷ nguyên hạnh phúc”

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu, thách thức đặt ra, Hội Khuyến học tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm xây dựng xã hội học tập thực chất, hiệu quả và bền vững.

Theo bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, để hiện thực hóa mục tiêu đó trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Khuyến học tỉnh xác định nhiều giải pháp trọng tâm. Trước hết là đổi mới căn bản công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, biến việc học trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân. Cùng với đó, hội sẽ chú trọng xây dựng các chương trình học tập gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của từng địa phương, giúp người dân học để làm việc, học để phát triển bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một trong những định hướng quan trọng là phát triển hệ sinh thái học tập số, tạo điều kiện để người dân học tập mọi lúc, mọi nơi. Các mô hình “Công dân học tập số”, “Khuyến học xanh”, “Bình dân học vụ số”... sẽ tiếp tục được triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Song song đó, các trung tâm học tập cộng đồng sẽ được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, trở thành địa chỉ học tập thiết thực, gần gũi với người dân. Công tác xã hội hóa nguồn lực tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh nghèo, người yếu thế và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

“ Học tập suốt đời trong giai đoạn hiện nay không chỉ nhằm nâng cao tri thức, kỹ năng mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của Nhân dân. Hội sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số trong học tập, xây dựng môi trường học tập mở để mỗi người dân đều có cơ hội học tập và phát triển bản thân trong suốt cuộc đời. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng

Từ những hạt nhân khuyến học ở cơ sở đến những định hướng chiến lược cho tương lai, phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển con người. Khi việc học trở thành nếp sống văn hóa, trở thành động lực tự thân của mỗi người dân, đó sẽ là nguồn lực nội sinh quý giá để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững và tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng một xã hội học tập, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.