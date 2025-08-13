Thời sự Lâm Đồng Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp Lâm Đồng dự kiến tổ chức vào sáng 29/8 Ngày 13/8, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp nghe các đơn vị báo cáo tình hình chuẩn bị nội dung tham mưu tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2025.

Phát biểu đề dẫn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc cho biết, sau hợp nhất, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 29 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động. Đây cũng là buổi tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh nên các nội dung cần chuẩn bị chu đáo.

Trong đó, tập trung vào những nội dung như: Vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư; nhu cầu tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp, giải đáp về chính sách thuế; kết nối doanh nghiệp với các hiệp hội, tổ chức tín dụng; tạo niềm tin để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định…

Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hoá các nhiệm vụ theo các Nghị quyết: Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 8/1/2025 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025; Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Hội nghị nhằm tạo không gian trao đổi, chia sẻ trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với các nhà đầu tư, doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Hội nghị sẽ lắng nghe, giải đáp các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến giúp các doanh nghiệp nắm bắt rõ hơn các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Hội nghị cũng sẽ được các doanh nghiệp, hiệp hội hiến kế, góp ý đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp sau khi sáp nhập. Cùng với đó sẽ kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, tình hình hoạt động và phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian qua.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự Hội nghị đã phát biểu góp ý các nội dung liên quan đến Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2025.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu lập ngay Tổ thư ký để ghi nhận kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, phân loại các nhóm vấn đề về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, thuế, vốn, rừng, lao động… chuyển cho các sở, ngành phụ trách chuẩn bị nội dung cho kịp Hội nghị.

Thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp dự kiến vào sáng 29/8/2025, trực tiếp tại UBND tỉnh Lâm Đồng và 2 điểm cầu tại tỉnh Đắk Nông (cũ) và tỉnh Bình Thuận (cũ). Đồng thời, được tổ chức livestream trên nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Lâm Đồng.

Qua đó, nhằm lan tỏa rộng rãi chủ trương kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đang thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, cũng như quảng bá chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chương trình Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp sẽ ứng dụng chuyển đổi số, hạn chế sử dụng giấy, tài liệu sẽ được tổng hợp và khai thác qua mã Qr.