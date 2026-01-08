Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại Hội nghị, trình bày các tham luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển

Trình bày tham luận phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột và bất ổn tiếp diễn ở nhiều nơi, Đại hội XIV của Đảng đã xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng, an ninh là ba nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, cần thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt quan điểm “hai kiên định”, “hai đẩy mạnh”, “hai ngăn ngừa”, trong đó kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đề cập tới yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh bảy nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, phối hợp thực hiện nhất quán quan điểm, đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, phối hợp nghiên cứu, tham mưu những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước trong quan hệ quốc tế; tham mưu phát triển quan hệ với các đảng chính trị, các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực; tham mưu ứng xử của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế, khu vực nhạy cảm, các điểm nóng; giải quyết các vấn đề đối ngoại nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế và các nguồn lực từ bên ngoài, không ngừng nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, phối hợp tốt trong tổ chức các hoạt động ngoại giao, đối ngoại cấp cao, trao đổi đoàn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cả song phương và đa phương, tăng cường tin cậy chính trị, tin cậy chiến lược, tạo nền tảng thuận lợi cho hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực.

Thứ tư, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ trong công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ, nhất là về chiến lược.

Thứ năm, tăng cường hiệp đồng, phối hợp, hỗ trợ trong triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại, nhất là trong tổ chức các hoạt động đối ngoại quốc phòng như đón tàu hải quân nước ngoài thăm Việt Nam, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam.

Thứ sáu, phối hợp trong xây dựng lực lượng, phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tùy viên quốc phòng, tùy viên quân sự, Văn phòng Tùy viên quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thứ bảy, phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thực tiễn và khả thi; đồng thời triển khai hiệu quả Quy định số 392-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Nghị quyết 250/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng, với những thành tựu to lớn đã đạt được, cùng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của ngành Ngoại giao, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới.

Củng cố vành đai an ninh ngoài biên giới

Nhấn mạnh vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự, góp phần bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, từ năm 2025 đến nay, trước hàng loạt chủ trương đột phá mang tính bước ngoặt của Đảng cùng với thành công của cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách đột phá, tinh thần hành động cao và các hoạt động đối ngoại chủ động, đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La góp phần làm thay đổi cách nhìn nhận của chính giới nhiều nước và dư luận quốc tế về Việt Nam.