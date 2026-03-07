Thời sự Lâm Đồng Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026 Sáng 3/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến gần 3.000 điểm cầu các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.

Trong 2 ngày (3 - 4/7), các đại biểu được phổ biến, quán triệt nhiều chuyên đề trọng tâm về công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới.

Nội dung tập huấn tập trung vào công tác tuyên truyền miệng, báo cáo viên; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; cập nhật những yêu cầu mới về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên giáo, dân vận và kỹ năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, hội nghị nhằm cập nhật những chủ trương, quy định mới của Đảng; thống nhất nhận thức, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp.

Hội nghị được kết nối đến gần 3.000 điểm cầu trên cả nước

Đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, trao đổi để nắm vững các nội dung tập huấn, từ đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận trong tình hình mới.

Hội nghị nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận các cấp được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.