Kinh tế Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 Sáng 23/7, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có đại diện Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng; đại diện các địa phương khu vực hạ du hồ chứa thủy điện Đại Ninh; đại diện Công ty Điện lực Lâm Đồng và các công ty thủy điện bậc thang trên lưu vực sông Đồng Nai. Về phía Công ty Thủy điện Đại Ninh có ban lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của công ty.

Ông Nguyễn Viết Tài, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đại Ninh chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng Phòng Kế hoạch và Kỹ thuật của công ty đã trình bày báo cáo tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ triển khai năm 2026, các đại biểu tham dự hội nghị đều thể hiện sự nhất trí cao với các nội dung trong báo cáo.

Ông Nguyễn Đăng Tuấn, Trưởng Phòng Kế hoạch và Kỹ thuật công ty trình bày báo cáo tại hội nghị

Sau phần trình bày báo cáo của công ty, các đại biểu đã thảo luận và góp ý kiến tại hội nghị. Đại diện Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lâm Đồng đã chia sẻ những nhận định, dự báo về tình hình thủy văn trong các tháng còn lại của năm 2026. Bên cạnh đó, đại diện chính quyền địa phương và các đơn vị thủy điện bậc thang trên lưu vực sông Đồng Nai cũng đã đóng góp ý kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, chia sẻ thông tin và bảo đảm an toàn trong quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện Đại Ninh.

Đại diện Đài Khí tượng Thuỷ văn thông tin về tình hình thủy văn các tháng còn lại của năm 2026

Đại diện UBND xã Tân Hội phát biểu tại hội nghị

Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Dâng 3 phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Viết Tài, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đại Ninh trân trọng cảm ơn sự phối hợp tích cực, hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương và các nhà máy thủy điện bậc thang trên lưu vực sông Đồng Nai. Hướng tới mùa mưa lũ năm 2026, công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành chặt chẽ từ các cơ quan, ban, ngành để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và vùng hạ du.