Thời sự Lâm Đồng Hội Nông dân Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhiệm kỳ 2023 - 2028 Ngày 14/8, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hội nghị nhằm thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng

Tại Hội nghị, đại biểu đã thảo luận, thông qua Quy chế hoạt động mới quy định rõ vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành giữa hai kỳ Đại hội, quyền hạn điều hành của Ban Thường vụ giữa hai kỳ họp và nhiệm vụ xử lý công việc hằng ngày của Thường trực Hội.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng Trương Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng xác định chương trình công tác 5 tháng cuối năm 2025 và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng Trần Thị Oanh trình bày chương trình công tác 5 tháng cuối năm 2025

Trong 5 tháng cuối năm 2025, Hội Nông dân tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết Tỉnh ủy; tổ chức Đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội cấp tỉnh.

Các đại biểu theo dõi nội dung trình bày tại Hội nghị

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện các nghị quyết, đề án lớn về đổi mới hoạt động Hội, phát triển nông nghiệp - nông thôn, kinh tế tập thể; phát động phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững; giám sát theo Quy định 124-QĐ/TW; biểu dương nông dân điển hình và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao…

Đại biểu phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào việc hướng dẫn cụ thể hóa các chương trình công tác, chuẩn bị nhân sự đại hội, quản lý và sử dụng thẻ hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nông nghiệp...

Đối với Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân tỉnh xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vừa tổng kết kết quả nhiệm kỳ qua vừa đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn mới. Công tác nhân sự được chuẩn bị chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ trưởng thành từ phong trào, có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong kỷ nguyên mới; đồng thời, quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Theo kế hoạch, Đại hội cấp xã hoàn thành trước 30/9/2025, Đại hội cấp tỉnh trước 31/12/2025.

Trên cơ sở định hướng đó, Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng quyết tâm đổi mới, gắn kết và hành động hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua, huy động nguồn lực xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương.

Đồng thời, vun đắp sức sống mới cho phong trào nông dân, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên trong đời sống nông thôn hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và bền vững.