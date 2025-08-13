Thương mại - Dịch vụ Hồi sinh nghề truyền thống bằng bản lĩnh tuổi 9X Bằng sự quyết đoán và sáng tạo, cô gái 9X Lê Thị Quyên đã hồi sinh nghề đũa buông, tạo việc làm cho hàng chục lao động và đưa sản phẩm vươn khắp cả nước.

Chị Lê Thị Quyên khởi nghiệp khá thành công về sản xuất đũa buông

Kể từ khi triển khai rộng khắp Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới. Họ là những người có nhiều ý tưởng, hiến kế, có những định hướng mang tính đột phá trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự táo bạo và quyết đoán, không ngày thất bại khi quyết định đầu tư khởi nghiệp. Một trong những nhân tố ấy là chị Lê Thị Quyên ở thôn 5, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng.

Đũa buông sản phẩm cao cấp

Vào ngày đầu thu, chúng tôi ghé đến cơ sở sản xuất đũa buông ở thôn 5, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng. Điều khiến chúng tôi khá bất ngờ là chủ nhân của cơ sở này là một cô gái còn quá trẻ. Chị tên là Lê Thị Quyên. Dù không phải sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này nhưng với những gì Quyên đã và đang làm góp phần tạo việc làm cho người dân nơi đây.

Quyên thuộc thế hệ 9x, lớn lên cũng ấp ủ những ước mơ hoài bão, cũng ăn học bài bản rồi có một việc làm ổn định tại Trung tâm dạy nghề ở Quận 4, TP. HCM. Như một cái duyên trời định, năm 2016 Quyên lập gia đình, chồng chị là người Bình Thuận ( cũ) nay là tỉnh Lâm Đồng. "Thuyền theo lái, gái theo chồng", chị về xã Đakai ( nay là xã Nam Thành) sinh sống và bắt đầu tìm cho mình một công việc mới. Sau bao năm tìm tòi nghiên cứu cùng với những gì tích cóp được ở Trung tâm dạy nghề mà chị đã từng công tác, Quyên quyết định mở xưởng sản xuất đũa buông tại thôn 5.

Nguyên liệu đầu vào và cả kinh nghiệm trong sản xuất

Vạn sự khởi đầu nan, công việc khởi nghiệp bao giờ cũng vậy, gian nan như thử thách lòng người. Cái gian nan lớn nhất trong những ngày đầu lập nghiệp chính là nguồn vốn, là thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguyên liệu đầu vào và cả kinh nghiệm trong sản xuất. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, khó khăn chồng chất khó khăn nhưng Quyên đã từng bước vượt qua đầy ngoạn mục.

Cơ sở sản xuất tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương

Vùng đất Bình Thuận trước đây là xứ sở của cây Buông. Các huyện như Hàm Tân, Tánh Linh có cây buông mọc khá nhiều và ít ai sử dụng. Càng ngày, khi người ta biết giá trị và độ bền của cây lá buông nên các bộ phận từ lá đến thân của loại cây này đều được tận dụng một cách triệt để. Vì vậy cây buông ngày càng khan hiếm.

Để duy trì được hoạt động thường xuyên của cơ sở, Quyên đã lặn lội khắp nơi để tìm kiếm cây lá buông, thậm chí là phải nhập khẩu nguyên liệu từ đất nước bạn. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ bé nhưng với sự năng động và tháo vát của mình, Lê Thị Quyên đã dần dần phát triển thị trường thành một mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc. Chính vì thế, sản lượng sản xuất đũa buông không ngừng được tăng cao.

Đũa buông độ bền cao, Không cong vênh, mối mọt

Trước đây, bình quân mỗi ngày cơ sở chị sản xuất khoảng 5 ngàn đôi đũa thì hiện nay, con số đó đã lên tới 15 ngàn. Việc sản xuất đũa buông cũng lắm công phu, nhiều công đoạn. Từ những tàu lá buông gồ ghề xù xì để có được những đôi đũa tròn lẵn, bóng loáng phải trải qua biết bao sự tỉ mẫn từ bàn tay người lao động. Đây cũng chính là điều kiện mà Lê Thị Quyên tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nhất là lao động nữ và những người có sức khỏe yếu.

Cơ sở tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nhất là lao động nữ

Hiện tại, hàng tháng cơ sở chị Quyên giải quyết công ăn việc làm cho gần 50 lao động. Bình quân lao động nữ có mức thu nhập khoảng 250 nghìn đồng/ngày, lao động nam khoảng 500 nghìn đồng/ ngày. Cái hay của cơ sở chị là tiền công tính theo sản phẩm, ai siêng năng thì có thu nhập cao, ai bận việc gia đình, có con nhỏ thì cũng có thể đi muộn về sớm. Không chỉ giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương, chị Quyên còn duy trì được nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ, xây dựng được thương hiệu đũa buông sau một thời gian dài bị lãng quên.

Lao động nam khoảng 500 nghìn đồng/ ngày

Sau khi khởi nghiệp khá thành công về sản xuất đũa buông, Lê Thị Quyên đang ấp ủ ý tưởng sản xuất cây nhang bởi chị nhận thấy các phế phẩm từ cây buông sau khi sản xuất đũa còn quá nhiều như dăm buông, bột buông. Đây chính là giải pháp vừa làm sạch môi trường, vừa tiết kiệm chi phí trong sản xuất. Bên cạnh đó, chị còn lên hẳn cả một kế hoạch dài hơi, đó là liên kết các cơ sở khác như nghề sản xuất gốm sứ, nghề làm bánh tráng, sản xuất hạt điều và cơ sở sản xuất đũa buông để giới thiệu quảng bá các sản phẩm lợi thế, ngành nghề truyền thống của địa phương cho khách tham quan du lịch. Hy vọng, những ý tưởng hay và táo bạo ấy sẽ sớm trở thành hiện thực giống như sự quyết đoán của chị khi bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề sản xuất đũa buông.

Đũa buông đã qua sơ chế

Sản phẩm không tẩm hoá chất, không ngấm nước, ẩm mốc dùng càng lâu càng bóng mượt

ĐŨA BUÔNG LÀNG NGHỀ

Độ bền cao, Không cong vênh, mối mọt

Không tẩm hoá chất, không ngấm nước, ẩm mốc

Dùng càng lâu càng bóng mượt

Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại đũa buông cao cấp

Đc: Thôn 5, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 0907518077 Lê Thị Quyên