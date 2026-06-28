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    Hội thao Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I

    Quang Nhân - Dương Phong 28/06/2026 7:00

    Ngày 27/6, tại phường Phan Thiết, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026.

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    Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lâm Đồng (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc tham dự hội thao

    Tham dự hội thao có đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Điểu Ken, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức hội thao; các đồng chí Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

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    Các đồng chí trong Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự hội thao

    Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026 có sự tham dự của gần 200 vận động viên là viên chức, người lao động các phòng chuyên môn.

    Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 1 năm Ngày thành lập tỉnh Lâm Đồng, 1 năm sáp nhập, vận hành Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

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    Đồng chí Điểu Ken, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Báo và PTTH Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội thao

    Trong khuôn khổ hội thao, các vận động viên tham gia 3 môn thi đấu gồm: kéo co, bóng chuyền hơi và bóng bàn.

    Sau một ngày thi đấu sôi nổi, các đội đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, thi đấu trung thực và quyết tâm cao. Qua đó góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho viên chức, người lao động trong toàn cơ quan.

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    Hội thao viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 có sự tham dự của gần 200 vận động viên

    Kết quả chung cuộc:

    Môn thi
    		Nhất
    		Nhì
    		Ba
    Kéo co
    		Văn phòng
    		Phòng Dân tộc thiểu số
    		Phòng Chuyên đề
    Bóng chuyền hơi
    		Văn phòng
    		Chuyên đề
    		Thư ký biên tập
    Bóng bàn
    		Văn phòng
    		Thư ký biên tập
    		Chuyên đề
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    Đội kéo co Văn phòng giành giải Nhất chung cuộc
    thi dau the thao 2
    Các đội thi thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đấu quyết liệt tại hội thao
    Hoi thao3
    Đội kéo co Phòng Kỹ thuật công nghệ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả
    Hinh 2
    Trận đấu bóng chuyền hơi giữa Phòng Thời sự và Phòng Thư ký biên tập
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    Trận đấu bóng chuyền hơi giữa Phòng Chuyên đề và Phòng Thư ký biên tập
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    Phòng Chuyên đề và Văn phòng tranh tài ở môn bóng chuyền hơi

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    Vận động viên so tài ở môn bóng bàn
    Hinh 1
    Các vận động viên tranh tài môn bóng bàn
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    Vận động viên đội Văn phòng giành giải nhất môn Bóng bàn
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    Hội thao viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 thu hút gần 200 vận động viên tham dự
    Quang Nhân - Dương Phong Quang Nhân - Dương Phong Quang Nhân - Dương Phong

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          Hội thao Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I
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