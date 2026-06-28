Thể thao 360 Hội thao Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I Ngày 27/6, tại phường Phan Thiết, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lâm Đồng (hàng đầu, thứ 2 từ trái qua) cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc tham dự hội thao

Tham dự hội thao có đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Điểu Ken, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức hội thao; các đồng chí Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự hội thao

Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026 có sự tham dự của gần 200 vận động viên là viên chức, người lao động các phòng chuyên môn.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 1 năm Ngày thành lập tỉnh Lâm Đồng, 1 năm sáp nhập, vận hành Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Đồng chí Điểu Ken, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Báo và PTTH Lâm Đồng phát biểu khai mạc hội thao

Trong khuôn khổ hội thao, các vận động viên tham gia 3 môn thi đấu gồm: kéo co, bóng chuyền hơi và bóng bàn.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, các đội đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, thi đấu trung thực và quyết tâm cao. Qua đó góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho viên chức, người lao động trong toàn cơ quan.

Hội thao viên chức, người lao động Báo và PTTH Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 có sự tham dự của gần 200 vận động viên

Kết quả chung cuộc:

Môn thi

Nhất

Nhì

Ba

Kéo co

Văn phòng

Phòng Dân tộc thiểu số

Phòng Chuyên đề

Bóng chuyền hơi

Văn phòng

Chuyên đề

Thư ký biên tập

Bóng bàn

Văn phòng

Thư ký biên tập

Chuyên đề



Đội kéo co Văn phòng giành giải Nhất chung cuộc

Các đội thi thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đấu quyết liệt tại hội thao

Đội kéo co Phòng Kỹ thuật công nghệ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả

Trận đấu bóng chuyền hơi giữa Phòng Thời sự và Phòng Thư ký biên tập

Trận đấu bóng chuyền hơi giữa Phòng Chuyên đề và Phòng Thư ký biên tập

Phòng Chuyên đề và Văn phòng tranh tài ở môn bóng chuyền hơi

Vận động viên so tài ở môn bóng bàn

Các vận động viên tranh tài môn bóng bàn

Vận động viên đội Văn phòng giành giải nhất môn Bóng bàn