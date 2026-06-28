Hội thao Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng lần thứ I
Ngày 27/6, tại phường Phan Thiết, Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã tổ chức Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026.
Tham dự hội thao có đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Điểu Ken, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Trưởng Ban tổ chức hội thao; các đồng chí Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.
Hội thao viên chức, người lao động lần thứ I, năm 2026 có sự tham dự của gần 200 vận động viên là viên chức, người lao động các phòng chuyên môn.
Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng 1 năm Ngày thành lập tỉnh Lâm Đồng, 1 năm sáp nhập, vận hành Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng và kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).
Trong khuôn khổ hội thao, các vận động viên tham gia 3 môn thi đấu gồm: kéo co, bóng chuyền hơi và bóng bàn.
Sau một ngày thi đấu sôi nổi, các đội đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, thi đấu trung thực và quyết tâm cao. Qua đó góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho viên chức, người lao động trong toàn cơ quan.
Kết quả chung cuộc:
|Môn thi
|Nhất
|Nhì
|Ba
|Kéo co
|Văn phòng
|Phòng Dân tộc thiểu số
|Phòng Chuyên đề
|Bóng chuyền hơi
|Văn phòng
|Chuyên đề
|Thư ký biên tập
|Bóng bàn
|Văn phòng
|Thư ký biên tập
|Chuyên đề