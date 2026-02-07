Thời sự Lâm Đồng Hội thảo phát triển du lịch, văn hóa, kinh tế sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng Sáng 2/7, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát triển du lịch - văn hóa - kinh tế sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng”.

Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát triển du lịch - văn hóa - kinh tế sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng”

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Lâm Đồng có không gian phát triển rộng mở với nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, tài nguyên văn hóa, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu chủ trì tại hội nghị

Đây là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo theo hướng hiện đại, bền vững, trong đó chuyển đổi số được xác định là động lực thúc đẩy đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 46 tham luận tập trung làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá du lịch, xây dựng du lịch thông minh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đồng chí: Huỳnh Quang Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các đại biểu tham dự

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo đã bổ sung nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu, hoạch định chính sách; đồng thời, gợi mở những giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng Dụng Văn Duy phát biểu khai mạc hội thảo

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Lê Thị Trúc Linh phát biểu tham luận tại hội thảo