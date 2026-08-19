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    Hôm nay (19/8), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại

    Nhóm PV 19/08/2026 05:12

    Hôm nay (19/8), tỉnh Lâm Đồng và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) sẽ tổ chức Lễ khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương và đón chuyến bay đầu tiên sau thời gian tạm ngừng khai thác.

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    Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí trong đoàn công tác kiểm tra tiến độ trong quá trình dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương triển khai

    Ngày 18/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết các cơ quan, đơn vị, địa phương đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, chuẩn bị cho Lễ khánh thành dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Liên Khương vào sáng nay (19/8).

    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra thực địa tại khu vực cất cánh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương
    Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra thực địa tại khu vực cất cánh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

    Theo đó, cùng với lễ khánh thành, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ đón 5 chuyến bay đầu tiên, đánh dấu việc sân bay chính thức khai thác trở lại sau thời gian thực hiện dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn.

    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kiểm tra hệ thống
    Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kiểm tra hệ thống "check in" tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương vào chiều 16/8

    Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị chuẩn bị công tác đón tiếp đại biểu, các hoạt động phục vụ lễ khánh thành.

    Các hạng mục khu vực đón khách làm thủ tục đã được nâng cấp hiện đại hơn, đồng bộ, sẵn sàng đón hàng ngàn lượt khách di chuyển mỗi ngày
    Các hạng mục khu vực đón khách làm thủ tục đã được nâng cấp hiện đại hơn, đồng bộ, sẵn sàng đón hàng ngàn lượt khách di chuyển mỗi ngày

    Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện cũng được triển khai. Công an tỉnh Lâm Đồng bố trí lực lượng trực, điều tiết, bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình sự kiện diễn ra. UBND các xã Đức Trọng và Hiệp Thạnh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cảnh quan trên các tuyến đường liên quan.

    Tại nhà ga chính, các hoạt động chuẩn bị cho ngày sân bay hoạt động trở lại cũng được triển khai gấp rút. Các khâu bảo đảm an ninh, an toàn bay, phục vụ hành khách, làm thủ tục và vận hành băng chuyền hành lý... đã sẵn sàng
    Các khâu bảo đảm an ninh, an toàn bay, phục vụ hành khách, làm thủ tục và vận hành băng chuyền hành lý... đã hoàn tất

    Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được yêu cầu đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục công trình, dọn dẹp mặt bằng và bảo đảm vệ sinh, cảnh quan khu vực sân bay; đồng thời phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức các hoạt động theo chương trình lễ khánh thành.

    Các hãng hàng không thử nghiệm việc kiểm tra các giấy tờ, quy trình tiếp nhận hành khách
    Các hãng hàng không thử nghiệm việc kiểm tra các giấy tờ, quy trình tiếp nhận hành khách trước khi Sân bay quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại

    Việc hoàn thành dự án và đưa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trở lại khai thác sẽ khôi phục hoạt động hàng không tại cửa ngõ hàng không quan trọng của Lâm Đồng và vùng Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách và phục vụ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Ngay sau khi hoạt động trở lại, mạng đường bay kết nối đến sân bay quốc tế Liên Khương sẽ từng bước được khôi phục với tần suất khoảng 36 - 40 chuyến bay mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày và ước đạt khoảng 816.000 lượt khách trong 4 tháng cuối năm 2026.

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      Hôm nay (19/8), Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại
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