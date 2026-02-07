Giáo dục - Đào tạo Hôm nay, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học, cao đẳng Thời hạn đăng ký đến 17 giờ ngày 14/7. Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng không giới hạn số lần.

Thí sinh người đồng bào Cơ tu đang xem phòng dự thi tại điểm thi trường THPT Chuyên Quốc học Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bắt đầu từ hôm nay, 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Thời hạn đăng ký đến 17 giờ ngày 14/7.

Thí sinh thực hiện đăng ký theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong thời gian đăng ký, thí sinh được điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng không giới hạn số lần.

Điểm mới của năm nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo giới hạn số lượng nguyện vọng. Theo đó, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Đối với thí sinh đăng ký vào các trường khối quân đội, công an, các trường chỉ xét tuyển nguyện vọng 1.

Theo quy định, toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung, kể cả trường hợp thí sinh đã tham gia xét tuyển theo các phương thức riêng của cơ sở đào tạo (nếu có). Việc xử lý nguyện vọng tập trung nhằm bảo đảm nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất, góp phần nâng cao tính công bằng, minh bạch trong tuyển sinh.

Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 sẽ được các cơ sở đào tạo công bố trước 17 giờ ngày 13/8.