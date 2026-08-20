Thời sự Hơn 1.700 học sinh Lâm Đồng trúng tuyển vào 2 trường nội trú biên giới Ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển sinh năm học 2026 - 2027 đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở khu vực biên giới.

Phụ huynh học sinh đến đăng ký xét tuyển tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thuận An, xã Thuận An

Trong năm học 2026 - 2027, 2 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới Lâm Đồng tuyển sinh hơn 1.700 học sinh, thuộc các đối tượng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng quy định trước đó.

Trong đó, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Quảng Trực (xã Quảng Trực) có 895 học sinh trúng tuyển, gồm 346 học sinh nội trú và 549 học sinh tham gia hình thức bán trú buổi trưa.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã Thuận An) có 869 học sinh trúng tuyển, gồm 394 học sinh nội trú và 475 học sinh bán trú buổi trưa.

Nhà thầu thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để đưa các trường nội trú khu vực biên giới vào hoạt động

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đề nghị chủ tịch UBND các xã biên giới chỉ đạo hiệu trưởng các trường khẩn trương thông báo công khai danh sách trúng tuyển; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, phòng ở, nhà ăn để tiếp nhận học sinh vào nhập học đúng quy định.

Tỉnh Lâm Đồng đang xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Trong đó, 2 trường tại xã Thuận An và xã Quảng Trực được xác định là công trình ưu tiên, hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 30/8/2026, bảo đảm phục vụ năm học mới 2026 - 2027.

Mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới không chỉ bảo đảm quyền lợi học tập cho con em đồng bào vùng khó khăn mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, củng cố an ninh - quốc phòng vùng biên giới Lâm Đồng.

Việc kết hợp 2 mô hình nội trú và bán trú buổi trưa tạo điều kiện tối đa giúp các em an tâm đến trường, giảm thiểu đáng kể nguy cơ bỏ học do rào cản di chuyển và hoàn cảnh gia đình.