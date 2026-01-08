Thời sự Lâm Đồng Hơn 10.000 người tham dự Lễ khai mạc Sports Festival 2026 tại NovaWorld Phan Thiet Chương trình Lễ khai mạc Sports Festival 2026 thu hút hơn 10.000 người gồm đại biểu, khách mời, vận động viên, người dân và du khách tham dự.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự lễ khai mạc (ngoài cùng bên trái)

Tối 1/8, Lễ khai mạc Sports Festival 2026 diễn ra tại Quảng trường Bikini Beach (NovaWorld Phan Thiet, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), chính thức mở màn giai đoạn cao điểm của chuỗi sự kiện thể thao quy mô quốc gia do Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và NovaGroup tổ chức.

Các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam dự lễ khai mạc

Tham dự lễ khai mạc có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam; cùng các đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế và các đoàn công an, cảnh sát đến từ 13 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ và đồng chí Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự lễ khai mạc

Về phía tỉnh Lâm Đồng có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Tham dự lễ khai mạc còn có hơn 7.000 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Đại diện NovaGroup có ông Bùi Thành Nhơn, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Sáng lập NovaGroup.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Lễ khai mạc Sports Festival 2026 mở màn bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng theo chủ đề tôn vinh tinh thần thể thao và lòng tự hào dân tộc. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Hoàng Bách, Phạm Anh Khoa, nhóm Bức Tường, nhóm OPlus, vận động viên Châu Tuyết Vân..., kết hợp công nghệ sân khấu hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng công suất lớn và màn hình LED quy mô, mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, tạo ấn tượng với hàng chục nghìn khán giả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dự lễ khai mạc

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức công bố và trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Sports Festival 2026 với nội dung: "Lễ hội thể thao đa môn có số lượng giải đấu độc lập thuộc hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế diễn ra đồng thời nhiều nhất tại Việt Nam, kết hợp các hoạt động văn hóa, cộng đồng và du lịch"; chứng nhận ghi nhận quy mô tổ chức của chuỗi sự kiện cũng như mô hình kết hợp giữa thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng, văn hóa, du lịch và các hoạt động cộng đồng.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, sau mùa giải đầu tiên, Sports Festival 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng, diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2026, với 12 bộ môn thi đấu cùng khoảng 17.000 vận động viên và khách mời trong nước, quốc tế.

Điểm đặc biệt và cũng là dấu ấn nổi bật của Sports Festival năm nay là sự hiện diện của các đoàn Công an, Cảnh sát, các vị Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế cùng các vận động viên đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự tham dự đông đủ của các đoàn quốc tế không chỉ khẳng định sức hấp dẫn và uy tín ngày càng lớn của Sports Festival mà còn phản ánh niềm tin, sự gắn bó và mong muốn tăng cường hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật các quốc gia thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Công ty Cổ phần NovaGroup tổ chức Sports Festival 2026 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao và thu hút đầu tư.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tài trợ

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau hợp nhất, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, hội tụ không gian phát triển đa dạng với cao nguyên trong lành, vùng đất đỏ bazan màu mỡ và dải bờ biển giàu tiềm năng. Đây là lợi thế nổi bật để tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, trong đó du lịch thể thao được xác định là một hướng đi chiến lược, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm cho các đoàn thể thao nước ngoài



Đồng chí Hồ Văn Mười trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam đã tin tưởng lựa chọn Lâm Đồng là địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động Sports Festival 2026; đồng thời ghi nhận sự đồng hành của Công ty Cổ phần NovaGroup trong đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để sự kiện được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh Lâm Đồng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hoạt động của Sports Festival 2026 diễn ra thành công, an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Hồ Văn Mười mong muốn trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều giải đấu, nhiều sự kiện thể thao - du lịch tầm vóc, đa môn, đa sắc thái được tổ chức trên địa bàn, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, góp phần đưa du lịch thể thao trở thành một hướng phát triển bền vững, lâu dài, đồng thời từng bước khẳng định vị thế của Lâm Đồng trên bản đồ du lịch - thể thao quốc gia và khu vực.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam trao bảng tượng trưng ủng hộ tiền "Xây nhà cho đồng bào vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng"

Đồng chí Hồ Văn Mười cũng gửi lời chúc các huấn luyện viên, vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những màn tranh tài chất lượng và đạt nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào thành công chung của Sports Festival 2026.

Đại diện NovaGroup cho biết việc tiếp tục đồng hành cùng Sports Festival là một phần trong định hướng phát triển hệ sinh thái thể thao, văn hóa và du lịch tại NovaWorld Phan Thiet. Sau mùa giải đầu tiên, chuỗi sự kiện năm nay được mở rộng cả về quy mô và số lượng bộ môn, góp phần phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng thể thao đã được đầu tư, đồng thời tạo thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với thể thao.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Sports Festival 2026

Dịp này, Ban Tổ chức Sports Festival 2026 đã trao tặng 2 tỉ đồng vào quỹ "Xây nhà cho đồng bào vùng biên giới tỉnh Lâm Đồng", góp phần chia sẻ khó khăn và hỗ trợ đời sống người dân khu vực biên giới của tỉnh.