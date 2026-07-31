Pháp luật - Đời sống Hơn 100 doanh nghiệp vận tải Lâm Đồng ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông Sáng 31/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thu nhận dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, hình ảnh người lái xe đối với hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh vận tải khu vực phía Đông tỉnh.

Cán bộ phòng CSGT tuyên truyền các quy định của pháp luật cho chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải

Tại hội nghị, đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định mới tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP cùng các thông tư liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vận tải.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy định về lắp đặt, quản lý, khai thác thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự buổi tuyên truyền

Lực lượng CSGT đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về tuyển dụng, quản lý lái xe; bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện; không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, không để xảy ra tình trạng chở quá tải, quá số người, cơi nới thành thùng xe trái quy định.

Cùng với đó, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong nội bộ doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh ủng hộ nạn nhân tai nạn giao thông

Đối với đội ngũ lái xe, lực lượng CSGT yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích khi điều khiển phương tiện; không sử dụng điện thoại khi lái xe; không can thiệp làm sai lệch dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh; thực hiện đúng quy định về tốc độ, làn đường và thời gian lái xe.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Tại hội nghị, đại diện hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách đã ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý, khai thác dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, góp phần xây dựng văn hóa giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ủng hộ nạn nhân tai nạn giao thông

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải vẫn còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các doanh nghiệp và đội ngũ lái xe phải nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị tuyên truyền

Đại tá Nguyễn Tường Vũ đề nghị các doanh nghiệp siết chặt công tác quản lý đội ngũ lái xe, thực hiện nghiêm các quy định về thời gian lái xe, tải trọng, tốc độ, điểm đón trả khách; tuyệt đối không để lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Các đơn vị cần chủ động lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe nhằm tăng cường quản lý, phòng ngừa vi phạm.

Công an tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, nhất là giảm số người chết do tai nạn giao thông, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao số tiền các đại biểu tham dự hội nghị ủng hộ nạn nhân tai nạn cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Hội nghị cũng phát động quyên góp ủng hộ nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua phát động, lực lượng Công an và doanh nghiệp đã quyên góp số tiền 88,6 triệu đồng và trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, dùng để hỗ trợ giúp đỡ những gia đình có người thân bị tai nạn giao thông.