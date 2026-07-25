Thời sự Hơn 100 gian hàng dự Hội chợ Triển lãm Thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2026 Hơn 100 gian hàng của trên 80 đơn vị đã tham gia trưng bày tại Hội chợ Triển lãm Thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2026, tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cùng các đơn vị, địa phương tham quan tại hội chợ

Chiều 25/7, tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, UBND tỉnh Lâm Đồng khai mạc Hội chợ Triển lãm Thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2026. Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đến tham quan các gian hàng.

Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, nơi tổ chức Hội chợ Triển lãm Thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2026

Hội chợ Triển lãm Thương mại tỉnh Lâm Đồng năm 2026 diễn ra từ ngày 25/7 đến 2/8. Sự kiện được tổ chức nhân dịp khánh thành Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên.

Hội chợ quy tụ hơn 100 gian hàng của trên 80 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh đến từ Lâm Đồng và nhiều địa phương khác.

Tại đây, các đơn vị trưng bày, giới thiệu đa dạng sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng cùng nhiều mặt hàng tiêu biểu của các vùng miền.

Người dân khu vực phía Tây Lâm Đồng tham quan tại hội chợ

Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và kết nối giao thương.

Đây cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa và du lịch của tỉnh Lâm Đồng đến người dân, du khách và các nhà đầu tư.

Hội chợ diễn ra từ ngày 25/7 đến 2/8, thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân

Theo Ban Tổ chức, trong thời gian diễn ra hội chợ sẽ có nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu và giới thiệu đặc sản địa phương, góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ.

Các đơn vị, địa phương tham gia phát động chương trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tại Lâm Đồng

Việc tổ chức hội chợ cùng thời điểm đưa vào sử dụng Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, mua sắm và trải nghiệm cho người dân, đồng thời tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng các công trình mới của tỉnh.

Người dân khu vực phía Tây Lâm Đồng phấn khởi tham quan tại hội chợ

Sau lễ khai mạc, đông đảo đại biểu và người dân đã tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và các mặt hàng tiêu biểu được giới thiệu tại hội chợ.