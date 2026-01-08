Thể thao 360 Hơn 100 xạ thủ tranh tài tại Giải Bắn súng Cúp Mùa Hạ 2026

Giải Bắn súng Cúp Mùa Hạ 2026 là một trong những sự kiện nổi bật thuộc Sports Festival 2026, quy tụ hơn 100 vận động viên trong nước và quốc tế tranh tài ở 48 bộ huy chương.

Ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn bắn súng Việt Nam phát biểu lại Lễ khai mạc Giải thi đấu bắn súng Cúp Mùa Hạ 2026

Chiều 31/7, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Giải Bắn súng Cúp Mùa Hạ - Sports Festival Lâm Đồng 2026. Giải đấu góp phần quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Lâm Đồng và các địa phương lân cận thông qua hoạt động thể thao.

Giải đấu gồm ba nội dung chính là bắn súng đĩa bay (Compak Sporting), súng trường hơi 10 m và súng ngắn hơi 10 m với các nội dung cá nhân và đồng đội.

Giải diễn ra từ ngày 30/7 đến 2/8 tại khu du lịch NovaWorld Phan Thiết, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Hơn 100 vận động viên trong nước và quốc tế tranh tài ở 48 bộ huy chương với các nội dung: súng ngắn hơi, súng trường hơi và bắn súng đĩa bay Compak Sporting, gồm cả thi đấu cá nhân và đồng đội.

Nội dung bắn súng đĩa bay (Compak Sporting) thi đấu vào ban đêm, mang đến trải nghiệm thể thao mới lạ, kết hợp giữa yếu tố chuyên môn và tính trình diễn hấp dẫn

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là lần đầu tiên nội dung bắn súng đĩa bay Compak Sporting được tổ chức vào ban đêm. Dưới hệ thống chiếu sáng chuyên dụng, những chiếc đĩa bay phát sáng tạo nên thử thách mới về khả năng quan sát, phản xạ, độ chính xác và bản lĩnh thi đấu của các xạ thủ.

Nội dung này không chỉ mang đến trải nghiệm thi đấu khác biệt cho vận động viên mà còn hứa hẹn tạo nên những màn trình diễn hấp dẫn, góp phần nâng cao sức hút của môn bắn súng thể thao đối với khán giả.

Cúp Bắn súng Mùa Hạ 2026 quy tụ nhiều vận động viên giàu kinh nghiệm trên cả nước.

Theo ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, giải đấu nhằm thúc đẩy sự phát triển của môn bắn súng đĩa bay thể thao tại Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi mới cho vận động viên và người yêu thích bộ môn này.

Giải thi đấu bắn súng Cúp Mùa Hạ góp phần đa dạng hóa các sản phẩm thể thao - du lịch tại Lâm Đồng

Thông qua giải đấu, ban tổ chức cũng hướng đến việc tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng các vận động viên trẻ, có năng lực để tham dự các giải đấu trong nước và quốc tế năm 2026 cũng như những năm tiếp theo.