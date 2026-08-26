Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải triển khai thực tế công nghệ AI tại TP.HCM Sự kiện The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 quy tụ hơn 1.000 chuyên gia và lãnh đạo nhằm tháo gỡ bài toán ứng dụng AI tạo giá trị thực tế.

Sau nhiều năm tập trung vào tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), câu hỏi mà các tổ chức kinh tế quan tâm hiện nay đã chuyển dịch từ việc tìm hiểu công nghệ có thể làm được gì sang cách thức triển khai hiệu quả để tạo ra giá trị thực tế. Đây cũng chính là trọng tâm thảo luận tại hội nghị The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 diễn ra tại TP.HCM.

Sự kiện quy tụ hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, đại diện các công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư cùng cơ quan quản lý từ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Chương trình do JDI phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam tổ chức, nhận được sự hỗ trợ từ NVIDIA AI Technology Centre (NVAITC), Singapore Global Network và sự đồng hành của Alibaba Cloud.

Chuyển dịch trọng tâm: Từ thử nghiệm sang năng lực cạnh tranh cốt lõi

Phát biểu khai mạc, ông Frank Lee - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành JDI nhận định AI đang bước sang giai đoạn then chốt. Lợi thế cạnh tranh của các tổ chức hiện không còn nằm ở việc thử nghiệm đơn lẻ mà phụ thuộc vào tốc độ triển khai và khả năng mở rộng quy mô giải pháp vào hoạt động vận hành.

Ông Frank Lee chia sẻ góc nhìn về AI tại phiên khai mạc sự kiện

Theo ông Frank Lee, AI cần được nhìn nhận như một năng lực cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn. Để tối ưu hóa hiệu quả ứng dụng, doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn thiện nền tảng dữ liệu, chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên môn và tham gia sâu vào các hệ sinh thái công nghệ tương hỗ.

Diễn giả trình bày các ứng dụng của AI đối với doanh nghiệp trong thời đại mới

Giải quyết các bài toán hạ tầng, bảo mật và mở rộng quy mô

Thay vì dừng lại ở các nhận định xu hướng tổng quan, hơn 20 phiên thảo luận chuyên sâu tại chương trình đã mổ xẻ trực tiếp các vướng mắc thực tế. Các chuyên gia quốc tế và đại diện doanh nghiệp đã phân tích những vấn đề trọng yếu như xây dựng hạ tầng dữ liệu, tiêu chí lựa chọn mô hình AI tối ưu, quản trị rủi ro và các rào cản bảo mật thông tin.

Khách tham dự trong và ngoài nước lắng nghe về xu hướng mới nhất của AI

Bên cạnh các bài tham luận, khu vực triển lãm mang đến cơ hội tiếp cận trực tiếp các giải pháp đang vận hành thực tế trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ tài chính, bán lẻ, chuỗi cung ứng logistics và y tế chăm sóc sức khỏe. Khách tham quan có thể trực tiếp đánh giá năng lực của các mô hình trước khi đưa ra quyết định tích hợp vào hệ thống doanh nghiệp.

Khách tham dự tìm hiểu về các giải pháp và ứng dụng AI dành cho doanh nghiệp

Khu vực triển lãm thu hút sự chú ý của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước

Khách tham dự trải nghiệm các ứng dụng thức tiễn AI ngay trong buổi triển lãm

Thúc đẩy kết nối đầu tư và hợp tác công nghệ chuyên sâu

Chương trình tạo điểm nhấn với chuỗi phiên thảo luận Tea & Jam quy mô hẹp dành riêng cho cấp quản lý. Không gian mở này tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo trao đổi chi tiết về chiến lược tổ chức bộ máy, cách thức quản trị và bài học thực tiễn khi ứng dụng AI trên quy mô lớn.

Đồng thời, hoạt động Investor Matching thông qua các phiên làm việc 1-1 đã kết nối các công ty khởi nghiệp AI với nhiều quỹ đầu tư công nghệ, mở ra cơ hội thương mại hóa những sáng kiến mới trên thị trường.

Các nhà sáng lập được kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư công nghệ dành cho startup và AI

Sự kiện ghi nhận sự tham gia của nhiều đơn vị công nghệ lớn gồm Alibaba Cloud với vai trò Nhà tài trợ Kim Cương, NVIDIA, A1P, Microsoft for Startups, Google Cloud | Cloud Ace, Be Group, Momax, Pigeonhole Live cùng Phong Vũ. Những góc nhìn tại hội nghị khẳng định AI đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh hiện tại, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chiến lược đúng đắn, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực sẵn sàng.