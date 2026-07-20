An sinh - Cuộc sống Hơn 120 nữ đoàn viên công đoàn phía Đông Lâm Đồng được tập huấn Đề án 938 Chiều 20/7, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án 938 năm 2026 cho nữ cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Hội nghị tập huấn Đề án 938

Hội nghị thu hút hơn 120 đại biểu đến từ các xã, phường: Phan Thiết, Phú Thủy, Tiến Thành, Mũi Né, Hàm Thắng, Bình Thuận và một số địa phương lân cận.

Đề án 938 là chủ trương quan trọng nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội; qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn, nữ đoàn viên, người lao động. Đồng thời, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; thúc đẩy bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Bà Trần Thị Xuân Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phát biểu

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết, lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; đồng thời, cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, triển khai hiệu quả hoạt động nữ công tại cơ sở.

Trong thời gian tập huấn, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới và lao động nữ; kỹ năng chỉ đạo, tổ chức công tác nữ công trong bối cảnh mới.

Bà Luyện Thị Bích Hồng, Phó Trưởng Ban Công tác phụ nữ tỉnh truyền đạt tại lớp tập huấn

Đây cũng là dịp để nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công, thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án 938 trong hệ thống Công đoàn tỉnh Lâm Đồng.