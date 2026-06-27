Thể thao 360 Hơn 2.000 người hưởng ứng ngày hội toàn dân tập luyện thể dục thể thao ở Lâm Đồng Hơn 2.000 người đã tham gia chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026 do tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáng 27/6 tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích dự chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026

Sáng 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thuận Bích cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, vận động viên, học sinh, sinh viên, người dân.

Hơn 2.000 cán bộ, vận động viên, học sinh, sinh viên và người dân đã tham gia chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, lan tỏa các giá trị của phong trào Olympic, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của luyện tập thể dục thể thao đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Ông Phan Sỹ Thống, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phát biểu tại chương trình

Phát biểu khai mạc, ông Phan Sỹ Thống, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng nhấn mạnh, sức khỏe là nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội.

Việc duy trì tập luyện thể dục thể thao thường xuyên không chỉ giúp nâng cao thể lực, phòng ngừa bệnh tật mà còn góp phần hình thành lối sống năng động, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Ủy ban Olympic Việt Nam và nhà tài trợ tặng hoa, quà lưu niệm cho đơn vị tổ chức là Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng

Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tăng cường tinh thần đoàn kết, tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về rèn luyện thân thể.

Đây cũng là dịp khơi dậy tinh thần “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, hun đúc ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển, nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và cán bộ, vận động viên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia đồng diễn thể dục

Nhiều loại hình thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sự gắn kết cộng đồng. Chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao đã trở thành hoạt động thường niên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thân thể trong toàn xã hội.

Với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày”, Ban Tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ góp phần hình thành thói quen vận động thường xuyên, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.

Không khí tại Quảng trường Lâm Viên sôi động khi hơn 2.000 người cùng tham gia các hoạt động vận động tập thể

Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động thể dục thể thao cộng đồng diễn ra sôi nổi với điểm nhấn là các bài đồng diễn, hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao theo nhóm và giao lưu thi đấu kéo co, nhảy dây.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự và tích cực hưởng ứng chương trình Toàn dân tập luyện thể dục thể thao năm 2026

Nhiều câu lạc bộ thể thao, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và người dân đã tích cực tham gia, tạo nên không khí hào hứng, đoàn kết và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.