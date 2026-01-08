Thời sự Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 được tăng cường hỗ trợ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực với mục tiêu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng từ đầu năm học 2026 - 2027.

Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng, triển khai lực lượng hỗ trợ xây dựng trường nội trú

Sáng 1/8, tại xã Quảng Trực, Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng, triển khai lực lượng hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực.

Thời gian qua, dự án trường nội trú liên cấp đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu nhân lực và thời tiết bước vào cao điểm mùa mưa. Công trình mới đạt khoảng 70% khối lượng và có nguy cơ không hoàn thành trước ngày 30/8/2028 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng số 3 (chủ đầu tư) Hà Sỹ Sơn nêu phương án bố trí lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thi công trường

Việc tăng cường lực lượng của Quân khu 7 được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ để công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Tại hội nghị, Quân khu 7 đề nghị lực lượng tham gia hỗ trợ phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công, khắc phục khó khăn, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng hỗ trợ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Hải Nam, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị

Chủ đầu tư và đơn vị thi công cam kết sử dụng hiệu quả lực lượng được tăng cường, bảo đảm an toàn lao động; bố trí đầy đủ điều kiện sinh hoạt và làm việc, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra.