Hơn 200 câu lạc bộ phá kỷ lục chuyển nhượng hè: Ngoại hạng Anh áp đảo với các siêu bom tấn Thị trường chuyển nhượng hè chứng kiến cột mốc lịch sử khi 11 đội Ngoại hạng Anh lập kỷ lục mua sắm, dẫn đầu là hai bom tấn 138 triệu Euro và 135 triệu Euro.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đã chứng kiến sự biến động chưa từng có về mặt tài chính khi các đội bóng không ngừng chi tiêu mạnh tay để nâng cấp lực lượng. Dữ liệu từ Transfermarkt chỉ ra rằng có không dưới 200 câu lạc bộ trên toàn cầu đã tự xô đổ kỷ lục chuyển nhượng của chính mình để chiêu mộ tân binh.

Nhiều đội bóng lớn đã phá kỷ lục chuyển nhượng hè này. Ảnh: Imago/Transfermarkt.

Đáng chú ý, giải Ngoại hạng Anh tiếp tục thể hiện vị thế dẫn đầu tuyệt đối về tiềm lực tài chính. Trong top 20 thương vụ đắt giá nhất, đại diện xứ sở sương mù áp đảo hoàn toàn khi có tới 11 trên tổng số 20 câu lạc bộ tham dự giải đấu cao nhất nước Anh cùng thiết lập nên những cột mốc chi tiêu mới trong lịch sử câu lạc bộ.

Hai siêu hợp đồng phá vỡ ranh giới trăm triệu Euro

Dẫn đầu bảng danh sách mua sắm năm nay là thương vụ Morgan Rogers chuyển từ Aston Villa sang Chelsea. Đội bóng thành London đã chấp nhận chi ra khoản kinh phí lên tới 138 triệu Euro để hoàn tất bản hợp đồng này, đồng thời biến tuyển thủ Anh thành thương vụ bán đắt giá nhất lịch sử của đội chủ sân Villa Park.

Ngay sát phía sau là Manchester City với chữ ký trị giá 135 triệu Euro mang tên Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Bản hợp đồng này không chỉ lập kỷ lục mua sắm của Man City mà còn là kỷ lục bán cầu thủ cao nhất của Nottingham Forest. Cả Morgan Rogers và Elliot Anderson hiện đều chính thức điền tên vào top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

20 kỷ lục CLB được thiết lập trong hè này. Ảnh: Transfermarkt.

Sự thống trị của các đội bóng Ngoại hạng Anh trong top 10

Bên cạnh hai vị trí dẫn đầu, giải Ngoại hạng Anh còn chiếm trọn 6 trên 8 suất còn lại trong top 10 kỷ lục chuyển nhượng của các câu lạc bộ. Tottenham tạo dấu ấn lớn khi chiêu mộ Sandro Tonali với mức phí 108 triệu Euro, thiết lập kỷ lục mới tại khu vực Bắc London.

Hàng loạt đội bóng tầm trung và mới thăng hạng tại giải đấu cũng liên tục tạo nên bất ngờ lớn trên thị trường:

Aston Villa chi 60 triệu Euro sở hữu Johan Manzambi.

Brighton chiêu mộ Luka Vuskovic với giá 54 triệu Euro.

Brentford bạo chi 48 triệu Euro để có được Mamadou Sangaré.

Leeds United hoàn tất chữ ký của James Trafford với giá 46,7 triệu Euro.

Fulham xác lập kỷ lục mới với Gonzalo Garcia trị giá 40 triệu Euro.

Trong top 10 thương vụ kỷ lục, chỉ có 2 đại diện hiếm hoi ngoài nước Anh xuất hiện là Goncalo Ramos gia nhập AC Milan với mức giá 74 triệu Euro và Mason Greenwood cập bến Fenerbahce với con số 39 triệu Euro.

Những dấu ấn kỷ lục tại các giải đấu khác

Thị trường chuyển nhượng châu Âu và quốc tế cũng ghi nhận nhiều cột mốc tài chính đáng kể. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng khi bỏ ra 30 triệu Euro để đưa Orkun Kokcu rời Benfica. Tại Bồ Đào Nha, Sporting CP cũng lập kỷ lục mới của câu lạc bộ để sở hữu Rodrigo Zalazar từ kình địch Braga.

Ở giải bóng đá Pháp, Paris FC gây bất ngờ lớn khi kích nổ bản hợp đồng kỷ lục mang tên Patrick Zabi từ Stade Reims với mức giá 25 triệu Euro. Ngoài ra, River Plate trở thành đại diện duy nhất ngoài châu Âu lọt vào nhóm 20 thương vụ đáng chú ý, khi đội bóng Argentina phá kỷ lục lịch sử với khoản chi 20 triệu Euro để đón Thiago Almada trở về từ Atletico Madrid.