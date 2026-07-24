Hơn 23 triệu người ký đơn đòi cấm Argentina dự World Cup suýt phá kỷ lục Guinness Chiến dịch phản đối Argentina sau World Cup 2026 thu hút hơn 23,3 triệu chữ ký toàn cầu, áp sát kỷ lục Guinness do hàng loạt tranh cãi và va chạm bạo lực.

Sau hàng loạt diễn biến gây xôn xao tại World Cup 2026, một làn sóng phản ứng dữ dội trên quy mô toàn cầu đã nhắm vào đội tuyển Argentina. Chiến dịch thu thập chữ ký điện tử mang tên "Argentina Out" với yêu cầu cấm đại diện Nam Mỹ tham dự các kỳ World Cup trong tương lai đã khép lại với con số kỷ lục hơn 23 triệu người tham gia, suýt chút nữa xô đổ mốc lịch sử của Guinness.

Làn sóng giận dữ toàn cầu và con số 23 triệu chữ ký

Dù xuất sắc đi tới trận đấu cuối cùng của giải đấu, thầy trò HLV Lionel Scaloni không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng quốc tế do hàng loạt nghi vấn liên quan đến sự ưu ái từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ngay trước khi trận chung kết diễn ra, đơn kiến nghị đòi loại Argentina khỏi các giải đấu lớn đã xuất hiện và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Làn sóng phản đối Argentina lan rộng, giúp bản kiến nghị vượt xa mục tiêu ban đầu 5 triệu chữ ký

Đáng chú ý, ban tổ chức chiến dịch ban đầu chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn là 5 triệu chữ ký. Tuy nhiên, sự phẫn nộ đẩy lên đỉnh điểm sau khi tiếng còi mãn cuộc trận chung kết vang lên, kéo theo lượng tương tác gia tăng vượt kiểm soát. Theo dữ liệu được nhiều cơ quan truyền thông châu Âu xác nhận, bản kiến nghị "Argentina Out" đã nhận được tổng cộng 23.316.108 chữ ký từ người hâm mộ thuộc khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tâm điểm tranh cãi và các sự cố bạo lực trên sân

Bên cạnh những nghi vấn về công tác trọng tài, hình ảnh của đội tuyển Argentina trong mắt công chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các sự cố bạo lực trên sân cỏ. Trong trận chung kết mà Argentina nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, các cầu thủ áo sọc trắng-xanh đã để lại những khoảnh khắc thiếu kiềm chế.

Những va chạm sau trận chung kết càng làm dấy lên làn sóng phản đối nhằm vào Argentina

Cụ thể, tiền vệ Leandro Paredes vướng vào làn sóng chỉ trích gay gắt khi có hành vi vung tay vung chân quá mức, bao gồm pha đấm hậu vệ Eric Garcia và hành động quật ngã Gavi xuống thảm cỏ. Ngoài ra, chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Enzo Fernandez sau cú vào bóng thô bạo với Pau Cubarsi cũng được xem là bước ngoặt khiến "La Albiceleste" đánh mất thế trận và gục ngã trước đại diện châu Âu.

Áp sát kỷ lục thế giới Guinness

Chiến dịch "Argentina Out" đưa ra thông điệp thẳng thắn: "Tại sao các đội tuyển khác vẫn phải thi đấu nếu nhà vô địch đã được định đoạt từ trước? Hãy loại Argentina khỏi World Cup và trao cho tất cả các đội một cơ hội công bằng". Nhóm khởi xướng chiến dịch cũng gửi lời cảm ơn tới đội tuyển Tây Ban Nha sau khi đại diện châu Âu giành chiến thắng 1-0 ở trận đấu cuối cùng.

Đơn kiến nghị cấm Argentina suýt trở thành bản kiến nghị có nhiều chữ ký nhất lịch sử thế giới

Xét về khía cạnh thống kê, kỷ lục Guinness thế giới hiện tại dành cho bản kiến nghị có nhiều chữ ký nhất thuộc về phong trào Jubilee 2000 với 24.319.181 chữ ký. Với con số 23,31 triệu chữ ký đạt được trước khi đóng lại, phong trào phản đối Argentina chỉ còn cách cột mốc kỷ lục lịch sử này hơn 1 triệu chữ ký, khẳng định mức độ quan tâm và tranh cãi chưa từng có trong lịch sử các kỳ World Cup.