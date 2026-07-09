Chính trị Hơn 230 đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I Chiều 9/7, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành Phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 232 đại biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ toàn tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Tại Phiên làm việc thứ nhất, đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 7 thành viên, Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 thành viên; đồng thời biểu quyết, tán thành thông qua chương trình, quy chế đại hội; trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự Phiên thứ nhất

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp ý dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung; đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Kiểm tra Hội CTĐ.

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I có sự tham dự của 232 đại biểu

Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I có sự tham dự của 232 đại biểu

Trong nội dung chương trình, các đại biểu đã bầu 53 đại biểu tham gia Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Quang Minh thông qua đề án nhân sự để đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Đại hội cũng thông qua Công văn số 1690-CV/BTCTU, ngày 1/7/2026 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác cán bộ; trong đó, giới thiệu đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giữ chức Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các đề án nhân sự

Đoàn Chủ tịch điều hành Phiên thứ nhất của đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã bầu 14 đại biểu tham gia Ban Thường vụ.

Bà Nguyễn Thị Chín được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng Hồ Thị Nghĩa thông qua chương trình, quy chế đại hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bà Nguyễn Thị Chín được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trước khi bước vào Phiên thứ nhất, các đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng (phường Cam Ly - Đà Lạt).

Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lâm Đồng

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyển đổi số - Phát triển - Vì sự nghiệp nhân đạo”, Phiên chính thức Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra vào ngày 10/7.