Thời sự Hơn 300 người dân La Dạ, Đồng Kho được tuyên truyền an toàn đường thủy Ngày 7/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa và phòng, chống đuối nước tại địa bàn xã La Dạ và Đồng Kho. Hơn 300 người dân trên địa bàn xã La Dạ và Đồng Kho tham dự buổi tuyên truyền.

Đại úy Huỳnh Minh Xin, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân

Đây là nội dung nhằm thực hiện đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy dịp hè năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, người dân được tuyên truyền viên phổ biến các quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, bảo vệ hành lang an toàn sông, hồ trên địa bàn.

Đồng thời, nắm bắt quy tắc, điều kiện tham gia giao thông, điều khiển phương tiện đường thủy nội địa. Người dân cũng được tuyên truyền quy định về đăng ký, đăng kiểm, trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh và quy định không chở quá số người quy định.

Cùng với đó, cảnh báo người dân không đến các khu vực nước sâu, chảy xiết, nguy hiểm. Nhất là khu vực ven hồ Hàm Thuận, xã La Dạ có mực nước khá sâu, địa hình hiểm trở. Vì vậy, đơn vị chức năng khuyến khích Nhân dân sử dụng áo phao khi tham gia các hoạt động gần hồ; vui chơi an toàn, hạn chế thấp nhất các sự cố tại khu vực ven hồ, nhất là vào dịp hè.

Thực hành kỹ năng sơ cứu, phòng, chống đuối nước tại buổi tập huấn

Cũng tại đợt tuyên truyền, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã tổ chức thực hành kỹ năng sơ cứu, phòng, chống đuối nước. Mặt khác, Ban Tổ chức trao tặng 100 áo phao, 900 tờ rơi tuyên truyền; tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa và quy định pháp luật liên quan khác trên lĩnh vực đường thủy.

Người dân được tặng áo phao tại buổi tuyên truyền

Hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho người dân địa phương. Qua đó, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của Nhân dân.