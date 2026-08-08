Thể thao 360 Hơn 300 VĐV tham dự Giải đua xe đạp các CLB phong trào toàn quốc năm 2026 tại Lâm Đồng Hướng tới chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, sáng 8/8, tại NovaWorld Phan Thiet, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nova Sports và Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam tổ chức khai mạc Giải đua xe đạp các Câu lạc bộ phong trào toàn quốc năm 2026.

Hơn 300 vận động viên đến từ 50 Câu lạc bộ trong cả nước tham dự giải đua xe đạp các Câu lạc bộ phong trào toàn quốc năm 2026 tại NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng)

Tham dự lễ khai mạc có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện chính quyền địa phương, Ban Tổ chức giải cùng hơn 300 vận động viên đến từ 50 câu lạc bộ xe đạp phong trào trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ hai, bên trái) tham dự Lễ Khai mạc Giải đua xe đạp các Câu lạc bộ phong trào toàn quốc năm 2026

Giải đua xe đạp các Câu lạc bộ phong trào toàn quốc năm 2026 nằm trong khuôn khổ Sports Festival 2026 - sự kiện do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng, NovaGroup cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Giải đấu nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu xe đạp thể thao trong quần chúng; tạo sân chơi để các câu lạc bộ, vận động viên giao lưu, tranh tài, nâng cao sức khỏe.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức tuyển chọn những vận động viên trung niên, cao tuổi xuất sắc để tham dự Giải vô địch xe đạp đường trường châu Á năm 2027 được tổ chức tại Trung Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, Trưởng Ban tổ chức Sports festival 2026 tặng hoa cho Ban tổ chức Giải đua xe đạp các Câu lạc bộ phong trào toàn quốc năm 2026

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải khẳng định, giải đấu là hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Các vận động viên không chỉ được thể hiện tinh thần đoàn kết, cống hiến tài năng trên đường đua mà còn có cơ hội tìm hiểu thêm về vùng đất, văn hóa, con người và những danh lam thắng cảnh của tỉnh Lâm Đồng.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Lễ Khai mạc

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các tiểu ban chuyên môn, tổ trọng tài, lực lượng phục vụ và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện tốt nhất cho các đoàn vận động viên tham dự; bảo đảm công tác tổ chức, chuyên môn, an ninh, an toàn, góp phần để giải đấu diễn ra thành công.

Một trong những điểm mới của giải năm nay là nội dung thi đấu tính giờ cặp vợ chồng, lần đầu tiên được đưa vào một giải xe đạp phong trào cấp quốc gia. Có 36 cặp vợ chồng đăng ký tham gia nội dung này với cự ly 5 km. Đây không chỉ là nội dung thi đấu mang tính chuyên môn mà còn góp phần khuyến khích người dân tích cực rèn luyện thể thao, tạo sự gắn kết và lan tỏa tinh thần đồng hành, sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình.

Nội dung thi đấu tính giờ cặp vợ chồng lần đầu tiên được đưa vào giải xe đạp phong trào cấp quốc gia





Theo Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp Thể thao tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Văn Đức, tại giải đấu này có hơn 100 vận động viên Lâm Đồng tham gia với 5 nội dung. Đây là dịp để các vận động viên cọ xát, giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ, đồng thời góp phần nâng tầm phong trào xe đạp địa phương.

Các vận động viên tranh tài quyết liệt tại nội dung thi đấu tính cặp vợ chồng

Cung đường dốc và gió là thử thách không nhỏ đối với các vận động viên

Được biết, giải đấu được tổ chức trong 2 ngày (8-9/8), ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung theo chương trình của giải.