Thời sự Hơn 380 đơn vị máu được tiếp nhận tại “Giọt hồng Nam Ban” Ngày 25/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Nam Ban Lâm Hà tổ chức thành công Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng Nam Ban - Gắn kết yêu thương”.

Cùng lan tỏa thông điệp "Giọt hồng Nam Ban -Gắn kết yêu thương"

Sự kiện đã trở thành điểm hội tụ của những tấm lòng nhân ái trên địa bàn. Ngay từ sớm, đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã có mặt đông đủ để hoàn tất các thủ tục đăng ký, khám sàng lọc và tham gia hiến máu. Với tinh thần “Sẻ chia sự sống”, chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nghĩa tình, tinh thần tương thân tương ái vì sức khỏe cộng đồng.

Ngày hội hiến máu thành công nhờ sự tham gia đông đảo của nhiều tình nguyện viên trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà

Kết quả tại Ngày hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 381 đơn vị máu. Toàn bộ số máu này được bổ sung vào nguồn máu dự trữ của bệnh viện, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân trong dịp nghỉ Lễ 2/9 tới.

Tiếp tục nhân lên những tấm lòng nhân ái vì sức khỏe cộng đồng

Thành công của Ngày hội không chỉ khẳng định sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị tổ chức, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.