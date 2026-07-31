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    Thời sự Lâm Đồng

    Hơn 400 cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tập huấn Luật Báo chí

    Linh Thư - Minh Vân - Y Krak Knul 31/07/2026 09:48

    Sáng 31/7, hơn 400 cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng tham dự Hội nghị quán triệt, tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật do Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức theo hình thức trực tuyến.

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    Cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự Hội nghị quán triệt, tập huấn Luật Báo chí và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

    Tại 3 điểm cầu: Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc.

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    Đông đảo cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

    Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các quy định mới liên quan đến hoạt động báo chí, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, người làm báo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

    Đây cũng là dịp để các đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật về báo chí, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

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    Đông đảo cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tại điểm cầu khu vực Đà Lạt

    Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và PTTH Lâm Đồng được cập nhật những quy định mới của pháp luật về báo chí, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

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    Đông đảo cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tại điểm cầu khu vực Phan Thiết
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    Đông đảo cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tại điểm cầu khu vực Gia Nghĩa
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    Cán bộ, viên chức, phóng viên, biên tập viên Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tại điểm cầu khu vực Gia Nghĩa
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        Thời sự Lâm Đồng
        Hơn 400 cán bộ, viên chức Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự tập huấn Luật Báo chí
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