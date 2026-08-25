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    Hơn 400 lái xe Lâm Đồng được tuyên truyền pháp luật giao thông

    Nguyễn Luân 25/08/2026 16:16

    Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho hơn 400 lái xe, nhân viên Công ty Phương Trang, chi nhánh Đà Lạt.

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    Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho lái xe

    Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã thông tin tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 8 tháng năm 2026.

    Theo đó, tai nạn giao thông được kéo giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương. Từ nay đến cuối năm, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

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    Việc tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao kỹ năng lái xe cho các lái xe

    Các lái xe, nhân viên Công ty Phương Trang cũng được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

    Bên cạnh việc phổ biến các quy định của pháp luật, cán bộ Cảnh sát giao thông đã trình chiếu một số đoạn phim về những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, phân tích nguyên nhân và hậu quả. Qua đó, giúp đội ngũ lái xe nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng phòng ngừa rủi ro và chấp hành nghiêm các quy định khi điều khiển phương tiện.

    Theo Công ty Phương Trang, chi nhánh Đà Lạt, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị không để xảy ra tai nạn giao thông; đội ngũ lái xe cơ bản chấp hành tốt quy định pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

    Nguyễn Luân Nguyễn Luân

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      Pháp luật - Đời sống
      Hơn 400 lái xe Lâm Đồng được tuyên truyền pháp luật giao thông
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